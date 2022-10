El otoño pertenece a las gabardinas: así puedes estilizar esta prenda de abrigo según el 'street style'

El otoño, los días más frescos y la lluvia han llegado y eso solo puede significar una cosa: las gabardinas han vuelto. Esta prenda estrella de la temporada es la favorita para completar nuestros looks de entretiempo gracias a su diseño tan atemporal como estiloso.

A diferencia de lo que podamos pensar, las gabardinas no fueron inventadas por Thomas Burberry en el siglo XIX, aunque sí fue él quien patentó el tejido gabardina en 1879 y le confirió el diseño con el que hoy en día las conocemos. Su elegancia ha hecho que sea un imprescindible en cualquier vestidor que se precie, consiguiendo que jamás se pase de moda.

Casi 150 años después, esta chaqueta sigue siendo muy relevante en el 'street style', volviendo a ser tendencia año tras año. Es por este motivo por el que vale la pena invertir en una gabardina de calidad, ya que podremos usarla cada otoño de nuestra vida.

Como siempre, las tendencias pueden dificultarnos cómo integrar esta prenda a los looks de nuestro día a día, pero por eso nos inspiramos en los looks de las que más saben de moda para aprender a cómo combinarla.

Acompañando a trajes

'Street style' de Londres IMAXTREE

Los trajes (o al menos los pantalones) son una de las grandes tendencias de la temporada y no pararemos de encontrárnoslos en el 'street style'. Para los días de lluvia, viento o frío, una gabardina combina a la perfección.

Con pantalones de cuero

'Street style' de Nueva York IMAXTREE

Aunque pueda resultar algo anacrónico, mezclar estas dos tendencias que no tienen nada que ver nos deja resultados tan estilosos como este. Si todavía no te atreves a mezclar una prenda clásica con otra más moderna, prueba con las gabardinas de piel.

Con básicos y vaqueros

'Street style' de Londres IMAXTREE

Una buena forma de no fallar nunca a la hora de combinar es mezclar esa prenda especial y diferente con básicos. Tanto las inglesas como las escandinavas (dos de las que más usan las gabardinas) suelen acompañarla con vaqueros, camisetas de algodón y botas. Una cierto garantizado.

En 'total looks'

'Street Style' de París IMAXTREE

Los looks monocromáticos continúan siendo tendencia desde hace un par de años y esta temporada van a seguir sin abandonarnos, algo que juega a nuestro favor, ya que nos inspira a combinar nuestra ropa con el mismo color que la gabardina.

Con una mini falda

'Street style' de Nueva York IMAXTREE

Otoño es la estación perfecta para crear nuestros looks más 'cozy' con mini faldas, combinándolas con medias, nuestros jerséis favoritos, botas y, por supuesto, gabardinas.

De colores

'Street style' de Milán IMAXTREE

¿Quién ha dicho que las gabardinas solo pueden ser de colores neutros? Esta prenda tiene por delante toda una gama cromática con la que experimentar y poder expresarnos con ella como queramos.

Consigue la tuya

Si a estas alturas todavía no tienes la tuya, aquí te dejamos unas propuestas de diferented estilos para que encuentres la que más vaya contigo y puedas lucirla con todos tus looks.

Gabardina de la colección 'Edit' de Primark Cortesía

Si quieres algo bueno, bonito y barato, Primark nos trae Edit, su nueva colección 'premium' de otoño-invierno con básicos de mayor calidad, en lo que se encuentra esta gabardina. Con un diseño clásico y mucho más gordita que algunas de las propuestas de otras marcas, nos abrigará esta temporada por solo 45 euros.

Gabardina 'scott' en rosa de Sézane Cortesía

Si quieres el modelo clásico, pero con un toque de color que nunca pase de moda, Sézane nos propone la gabardina Scott en un rosa palo atemporal que combina a la perfección con nuestros looks más femeninos. PVP: 245 euros.

Gabardina efecto piel de Zara Cortesía

En el catálogo de Zara siempre suele haber un par de 'must have' de la temporada y este otoño nos deja la gabardina con efecto piel más buscada. El estilo 'femme fatale' choca contra Matrix para traernos este look por 69,95 euros.

Gabardina con detalles en 'animal print' de Souvenir Cortesía

Si te gustan las gabardinas clásicas y quieres un toque algo más atrevido y diferente, la firma francesa Souvenir nos propone esta con detalles de 'animal print' en el forro de las mangas que se convertirá en nuestro look más atemporal. PVP: 399 euros.

