Olympia de Grecia crea sus propios bolsos de lujo con forma de libro

Desde hace siglos, la monarquía siempre ha estado ligada a la moda, siendo las princesas y reinas las grandes 'influencers' mucho antes de que alguien siquiera se plantease el significado de la palabra. Ahora, son las plebeyas las que suelen ostentar este título, pero la corte no se queda atrás. Kate Middleton, Letizia o Máxima de Holanda siguen creando tendencia, pero el icono 'millennial' es y siempre será Olympia de Grecia.

Aunque ya no pertenece a la monarquía 'per se' (recordemos que Grecia es una república desde 1974), la familia real griega sigue levantando pasiones, destacando Olympia. Con tan solo 26 años, la hija de Marie Chantal acumula casi 300 mil seguidores de Instagram y gracias a su gusto en moda y la influencia que tiene en esta industria, se ha convertido en el modelo a seguir de Victoria Federica.

Ya la hemos visto en el 'front-row' de grandes diseñadores y ha sido invitada a las fiestas más exclusivas de las firmas de lujo. Además, en sus redes sociales no solo presume de una vida de ensueño, sino también de estilazo, un gusto que le ha llevado a diseñar varios bolsos para una importante firma de lujo.

La 'maison' no es otra que Olympia Le-Tan Paris. Creada por Gregory Bernard y Olympia Le-Tan en 2009, la marca reinventa las portadas de libros y el arte clásicos, transformándolos en codiciados bolsos de mano y accesorios artesanales que han enamorado a 'celebrities' como Reese Witherspoon y Natalie Portman.

Uno de los bolsos diseñados por Olympia Olympia Le-Tan Paris

"Siempre he sentido admiración por Olympia Le-Tan como marca y me encanta el tiempo y el detalle que se dedica a cada bolso. Son una obra de arte. Dejo los míos a la vista. Sabía que me permitirían hacer mis bolsos superpersonales y divertidos y quería crear una colección que atrajera a todo el mundo sin dejar de contener una parte de mí", afirma Olympia de Grecia.

Aunque puedan parecer libros de 'coffee table' (también llamado de mesita de café), los cuatro bolsos que ha diseñado rinden homenaje a su pasión por estos accesorios y por la coctelería, ya que cada uno de ellos tiene el original nombre de Bloody Mary, Dirty Martini, Spicy Margarita y Old Fashioned.

No obstante, esta colección llega aún más lejos y es que Olympia nos invita a degustar estas bebidas gracias a una receta del cóctel que encontramos bordada en cada bolso. Además (y por primera vez), a través de un código QR podremos poseer una versión digital de su compra en formato NFT.

Uno de los bolsos diseñados por Olympia Olympia Le-Tan Paris

Esta primera colección gustó tanto, que la firma volvió a contactar con la griega para crear otra colección de 3 piezas, esta vez inspirada en la vida de la propia 'influencer'. Estos se llaman Athens Owl, Gentlemen Prefer (Platinum) Blondes y Can I Have a Doggy Bag (traducidos como buho de Atenas, los caballeros las prefieren rubias platino y ¿puedo tener un bolso de perrito?).

Aunque nos han enamorado por completo, tendremos que ahorrar un poco para hacernos con uno de ellos, ya que cuestan entre 1.450 y 1.650 euros, dependiendo si lo queremos con correa para colgarlos al hombro o no.

