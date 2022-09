Olivia Palermo deja a un lado su estilo 'preppy' y sorprende con el vestido transparente más sexy y atrevido de la temporada

Todas las Semanas de la Moda de al rededor del mundo coinciden, esta temporada las mujeres sacaremos nuestro lado más atrevido, sexy y extravagante. La 'dark femenine energy' (energía femenina oscura) es la última tendencia en redes sociales y ya ha comenzado a inundar el 'street style' con looks cargados de fuerza y sensualidad.

Según TikTok, plataforma donde nació esta nueva moda, la energía femenina oscura se trata de ser dominante, asertiva y, lo más importante, sensual. Se trata de establecer límites, decir no a las personas y manifestar el éxito. Tras esta descripción, no es de extrañar que muchas mujeres se hayan sumado a esta tendencia y entre ellas muchas 'celebrities'.

Alexa Demie y Megan Fox son las principales exponentes de la 'dark femenine energy' y su seguridad en ellas mismas inspiran a otras mujeres que, pese a tener un estilo mucho más dulce, deciden explorar este lado de su feminidad, como el caso de Olivia Palermo.

La 'influencer' estadounidense siempre ha destacado por su estética 'preppy' (más cerca de Gossip Girl que de Euphoria), pero para uno de los eventos de la Semana de la Moda de Milán, Palermo se olvidó del estilo pijo para lucir la prenda más deseada y sexy de la temporada.

Olivia Palermo junto a su marido @oliviapalermo/INSTAGRAM

Abrazando la tendencia más sensual del 2022, la neoyorquina nos dejó a todos boquiabiertos con un vestido de brillos completamente transparente de la colección primavera-verano 23 del diseñador florentino Ermanno Scervino, que lució sobre la alfombra roja sin ropa interior.

O al menos, sin la superior. La experta en moda demuestra a todo el mundo que no hay nada malo ni ordinario en mostrar el pecho femenino, uniéndose así a otras famosas como Florence Pugh o Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie en Emily en París), dejando claro que no hay edad para llevar los vestidos 'naked'.

Para algunos, esta tendencia puede resultar vulgar (e incluso ofensiva), pero para otros es toda una liberación para poder expresarse a través de la moda y vestir como quieran. No obstante, eso no quita que Palermo, al igual que sus predecesoras, no haya incendiado las redes sociales por la polémica.

La 'influencer' lució este diseño sin pezoneras, desafiando a cualquier tipo de censura y escogiendo para cubrirse unas braguitas de encaje en el mismo color que el vestido.

Presumiendo de figura

Este diseño dejaba a la vista la trabajada figura de Oliva Palermo, de la que la propia 'influencer' no pudo evitar presumir en su cuenta de Instagram. En una de las historias que publicó anoche, la neoyorquina agradecía su escultural cuerpo a Tracy Anderson, su entrenadora personal.

Olivia Palermo @oliviapalermo/INSTAGRAM

Pese a que no suele publicar mucho sobre el tema, ya que prefiere dedicar sus redes a la moda, Palermo es una apasionada de la vida sana, lo que incluye una alimentación perfectamente balanceada y ejercicio regular, entre los que se encuentra el pilates, cardio y el yoga.

Pese a que su estilo de vida no la permite estar en el gimnasio o tener una sesión completa de ejercicio, la influencer ha confesado que trata de dedicar por lo menos 20 o 30 minutos al día para seguir una pequeña rutina que le permite mantenerse en forma.

