Una oda al pezón: la Semana de la Moda de Nueva York convierte esta parte del cuerpo en tendencia

El pasado viernes quedó inaugurada la Semana de la Moda de Nueva York en su temporada otoño-invierno 23/24, que nos presentará las propuestas de los diseñadores estadounidenses más arriesgados y aclamados hasta el 14 de febrero, coincidiendo con el día más romántico del año. Aunque a penas lleva unos días, esta edición ya nos ha dejado looks para el recuerdo y una de las tendencias más rebeldes hasta la fecha.

Area nos sorprendía con sus looks no aptos para tripófobos con sus vestidos repletos de ojos o los estilismos extremadamente explosivos de The Blonds. Sin embargo, incluso las firmas más conservadoras han coincidido con la tendencia que va a revolucionar el 'street style': el pezón como protagonista de cualquier look.

Doja Cat ya nos lo dejó caer en la alfombra roja de los Grammy al presentarse con un vestido tan apretado en el pecho que dejaba parte de ellos a la vista. Sin embargo, para el próximo otoño/invierno, no solo lo veremos con estilismos transparentes, como ha ocurrido hasta ahora, sino que es toda una oda a esta parte de nuestra anatomía.

Tanto entre las nuevas generaciones como en las más maduras, con vestidos de efecto desnudo o en camisetas que parecen una segunda piel, así es como se va a lucir el pezón según la Semana de la Moda de Nueva York.

Un estilo intergeneracional

Christian Cowan FW24 Spotlight.launchmetrics

Hasta ahora, solo habíamos visto esta tendencia en chicas bastante jóvenes, Christian Cowan propone que las mujeres maduras también se atrevan con esta arriesgada tendencia. Philippine Leroy-Beaulieu se convertirá en inspiración para muchas mujeres con más de 50 años, demostrando que ni el estilo ni la estética tienen edad.

Para las más pudorosas

Tiffany Brown FW24 Spotlight.launchmetrics

Las transparencias serán tendencia, pero si el 'free the nipple' no es lo nuestro, siempre podemos seguir estando a la moda llevando cubrepezones, tal y como muestra Tiffany Brown en su último desfile, dándole una vuelta a este accesorio.

'Marcando' tendencia

Collina Strada FW24 Spotlight.launchmetrics

Otra de las formas en las que se ha convertido en protagonistas es marcando las camisetas al más puro estilo de Jennifer Aniston en Friends. El sujetador pasa a un segundo plano, dejando el pecho al natural sin que importe lo que nota o se deja de notar.

Con encaje

Cucculelli Shaheen FW24 Spotlight.launchmetrics

Hace unos años el sacar la lencería a la calle se convirtió en tendencia, no obstante, en el 2024 evoluciona a camisas con encajes sin nada debajo, ampliando el efecto de esta prenda interior al todo el look. Por otra parte, es otra forma menos brusca de enseñar esta parte de la anatomía.

Nada que ocultar

Eckhaus Latta FW24 Spotlight.launchmetrics

Sin lugar a dudas, la propuesta más arriesgada ha sido la de Eckhaus Latta, con un chaleco que apenas cubre el torso y con el que deja -deliberadamente- el pecho al descubierto. Un estilo apto para muy pocas personas.

¿Palabra de honor?

Nardos FW24 Spotlight.launchmetrics

Según la leyenda popular, el escote palabra de honor, también conocido como 'strapless' (sin tirantes), se llama así por la promesa que le hizo una modista a su clienta al presentarle este tipo de diseño, que tenía miedo a que se le cayera el vestido. Sin embargo, para Nardos el 'bustier' lo llevaremos algo más holgado, dejando que 'baile' un poco.

Una segunda piel

Lapointe FW24 Spotlight.launchmetrics

Hasta ahora, la organza y las telas vaporosas habían sido las favoritas para este tipo de looks, pero Lapointe propone una segunda piel, donde no se deja nada a la imaginación. La tela 'mesh' completamente transparente será nativa de los grandes festivales este verano, adelantándose al próximo otoño.

El más original

Area SS24 Spotlight.launchmetrics

Area se ha adelantado este año y acaba de lanzar en esta Semana de la Moda de Nueva York su colección para esta primavera/verano en la que, por supuesto, el pezón tiene un papel especial. Uno de los looks del desfile es un vestido negro con dos aberturas redondas en el pecho. Sin embargo, el diseñador tapa esta parte del cuerpo con un gran brillante.

