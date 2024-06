Nuria Roca tiene los jeans joya holgados que elevarán cualquier look casual en las cenas de verano

Si hay algo que le gusta a Nuria Roca, eso es salir a cenar con su marido. La colaboradora de 'El Hormiguero' es experta en catar la mejor gastronomía de los restaurantes más exclusivos y, para celebrar la llegada del verano (aunque el tiempo no nos acompañe demasiado) ha salido a cenar marisco. No obstante, entre platos y de copas de vino, nosotras no hemos podido fijarnos en otra cosa que no haya sido en su look.

Fiel a su estilo moderno y juvenil y, sobre todo, a sus selfies en espejos para enseñarnos su look al completo, Nuria Roca nos ha conquistado un día más con la elección de su estilismo. La presentadora de 'La Roca' se ha enfundado en un look joya de lo más especial y en tendencia, que pensamos copiarle para triunfar en las noches de verano.

El look casual y chic de Nuria Roca para las cenas especiales de verano

Loewe nos dejaba claro en su último show de Primavera/Verano que las flores serían uno de los estampados en tendencia de esta temporada (junto al animal print, los topitos y las rayas verticales). Por su parte, otras firmas como Valentino o Dolce & Gabbana se atrevían con las flores en 3D para estampar prendas y, sobre todo sandalias. Nuria Roca, como no podía ser de otra forma, ha sumado estas tendencias en su look.

La colaboradora ha llevado una camiseta azul marino, del tono que las chicas parisinas dejaron claro que triunfaría este verano durante el streetstyle de la última Semana de la Moda de la capital francesa, estampada con flores metalizadas con volumen. La combinó con un pantalón vaquero wide leg, con efecto lavado y decorado con pedrería, para dejarnos claro que los metalizados y los abalorios joya son la mejor forma de elevar un look de básicos y convertirlo en un outfit especial.

Un estilismo que, fiel de nuevo a las tendencias vistas en pasarela, remataba con unas sandalias plateadas que, entre otros desfiles, protagonizaron el de la marca Courreges, para darle un toque más sofisticado. Por otra parte, para relajar el look, lo combinaba con un bolsito blanco de piel más casual y una cazadora vaquera, la prenda que no puede faltar en el vestidor de ninguna mujer con estilo cuando llega el verano.

Los jeans joya más bonitos con los que replicar el estilo de Nuria Roca

Necesitamos unos jeans joya como los de Nuria Roca para crear los mejores looks de noche esta temporada. Por ese motivo, nos hemos ido a nuestras favoritas y hemos fichado los pantalones vaqueros más especiales con los que elevar cualquier outfit.

Jeans trf full length foil tiro medio de Zara, 39,95€ Zara

Vaqueros rectos de mujer tiro alto con brillos de Scalpers, 59,90€ (antes 79,90€) El Corte Inglés

Pantalón vaquero metalizado de Parfois, 35,99€ Parfois

