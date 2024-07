Nuria Roca se lleva de vacaciones el vestido túnica que siempre favorece y lo combina con sandalias romanas

El verano ya ha empezado y con él lo han hecho las escapadas vacacionales más envidiables de nuestros famosos. Los últimos en conquistarnos con sus postales estivales han sido Nuria Roca y Juan del Val que, tras regresar de su viaje en Nueva York han cambiado los rascacielos por la playa para disfrutar de unas vacaciones en familia.

Entre paseos en barco, sobremesas interminables con menús para llorar y momentos de relax, Nuria Roca no se olvidaba de meter en su maleta el bolso que no puede faltar en el armario de verano de ninguna mujer con estilo: el mini capazo, ideal para dar a cualquier look el toque de verano que necesita para conquistar la temporada. Sin embargo, si hay algo que nos ha enamorado del último outfit de vacaciones que ha compartido Nuria Roca con nosotras a través de Instagram, eso ha sido su vestido holgado.

El vestido "must" que Nuria Roca no se ha olvidado en su maleta de vacaciones

Mini, midi, ibicenco, camisero, de lino, lencero, con bordados suizos, vaquero, estampado con flores, leopardo o algún print en tendencia... podríamos pasarnos decenas de líneas escribiendo todos los vestidos que tenemos en nuestro armario o, al menos, en nuestra mente, para crear los mejores looks cuando llega el verano. Pero, si hay uno que no puede faltar para darles el toque estival que necesitan, ese es el vestido túnica.

Un vestido tipo túnica o caftán es una de las prendas más versátiles de esta temporada, un básico en el armario de cualquier mujer estilosa y también en la maleta de tus próximas vacaciones. Es cómodo, ligero y muy versátil, ideal para llevar sobre el bañador para ir a la playa, con deportivas para un look desenfadado o con tacones para una cena especial. Es, además, muy favorecedor, ya que no marca y disimula las caderas. Si queremos potenciar nuestra silueta con él, no obstante, podremos adornarlo con un cinturón.

Como la buena seguidora de la moda que es, Nuria Roca tiene claro que un vestido tipo túnica no podía faltar en sus vacaciones y por eso no ha dudado a la hora de enfundarse en uno súper especial de la firma Bo Star, rebajado a 145€ en las rebajas de la marca. Una prenda vitamina que disimula brazo y barriga, gracias a su manguita y a su corte alto, al mismo tiempo que estiliza y crea sensación de esbeltez, con su contraste de colores.

Vestido caftán cadaqués rosa y coral de Bo Star, 145€ (antes 169€) Bo Star

La colaboradora de 'El Hormiguero' lo ha combinado con unas sandalias romanas tipo joya, la opción perfecta con la que dar un toque de tendencia y esstilo a nuestros looks de verano, con un aire boho. Por último, como te contábamos, remató su look con un mini capazo para darle el toque definitivo.

