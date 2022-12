Nuria Roca nos muestra el look de Nochevieja que necesitas si eres de las que se va a quedar en casa

Si aún no has pensado tu look para despedir el año, no te preocupes. Nuria Roca es toda la inspiración que necesitas para pasar una cena de Nochevieja en familia con un 'outfit' cómodo, calentito y en tendencia. La colaboradora de 'El Hormiguero' apareció en el programa con un look perfecto, que nos dejaba impresionadas tanto como el que justo antes le habíamos visto a Tamara Falcó.

Tanto el look de Tamara como el de Nuria triunfaron y, además, dejaron una cosa muy clara: este año las lentejuelas son las protagonistas de las fiestas navideñas, incluso si planeas quedarte en casa después de las uvas. Nuria combinó unos pantalones estilo campana de lentejuelas azules con un abrigado jersey en color naranja. El toque final lo dieron las sandalias de tacón, también muy navideñas y de color dorado metalizado.

Ya estamos acostumbradas a ver lentejuelas en todos lados y en todo tipo de prendas, desde tops hasta vestidos e incluso bolsos. Nuria las ha llevado en el pantalón, la que es sin duda la forma más cómoda de incluir esta tendencia en nuestros looks navideños.

Con este estilismo, Nuria ha demostrado que las lentejuelas y el punto son la combinación perfecta para Nochevieja, tanto si tienes planes pasadas las doce como si te quedas en casa pasando el rato con la familia. El jersey nos mantendrá abrigadas durante toda la madrugada, mientras que los pantalones de lentejuelas azules dan el toque glamuroso perfecto para empezar bien el año.

La propia Nuria desveló en su Instagram dónde había conseguido cada una de las prendas de su look. El jersey naranja es de American Vintage Official y los increíbles pantalones de lentejuelas son de Lola Casademunt. Los tacones, por su parte, son de Zara, aunque forman parte de la colección de temporadas pasadas.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.