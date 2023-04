En cuestión de bolsos, somos de extremos: o nos decantamos por los formatos maxi o vamos directos a las versiones mini en la que lo más complicado está en encontrar la forma adecuada para que quepan todas nuestras pertenencias. Y, por supuesto, tenemos varios modelos de cada tamaño en nuestro vestidor, ordenados con un truco que nos permite tenerlos siempre a la vista. De hecho, se trata del complemento estrella de cualquier look, puesto que no sabemos salir de casa sin el más adecuado, ese práctico y estiloso al mismo tiempo, una combinación no siempre fácil de encontrar si somos de las que llevamos siempre la casa a cuestas dentro de este accesorio.

Sin embargo, si somos prácticas, la pertenencia que más echaríamos en falta si no la encontrásemos en el bolso sería el teléfono. Tal es la importancia que damos a este dispositivo que las prescriptoras de moda han encontrado la solución para tenerlo siempre a mano sin renunciar al estilo. Se trata de los bolsos para móvil y, si todavía no tienes uno, se va a convertir en tu accesorio favorito. Nos encanta por su tamaño compacto, aunque funcional, ya que ofrece el espacio suficiente para transportar el smartphone y, en el caso de algunos modelos, incluso encontramos un pequeño monedero.

La popularidad de este accesorio es tal que llevamos varias temporadas viéndolos incluso en las pasarelas y cumpliendo con los preceptos estilísticos marcados cada año. De hecho, si esta primavera triunfan los bolsos acolchados y en colores neón, estas mismas tendencias podremos encontrarlas en las carteras para móviles. Bajo estas líneas seleccionamos algunos de nuestros modelos favoritos desde 13 euros para que puedas probar este accesorio que no deja de ganar adeptos.

Cinco bolsos para el móvil que vas a querer

Joe & Mr. Joe y su bolso para móvil en amarillo con print fantasía, la apuesta más primaveral.

Los colores son el punto fuerte de esta propuesta 'mini'. El Corte Inglés

C&A tiene su versión del bolso monedero... ¡y es acolchada y está disponible en seis colores!

El acolchado es el tejido estrella de la primavera. C&A

Mirando al verano, Springfield acerca la propuesta de phone pouch que combina la paja con las rayas marineras.

No puede gustarnos más este modelo básico de Vilanova. Springfield

La propuesta tipo saco de Adolfo Domínguez tiene un cordón regulable y tejido crinkle que no puede gustarnos más.

Este diseño tipo saco nos ha encantado. El Corte Inglés

El de conchitas de Slowlove... Yute, conchas y flecos, ¿qué más tendencias puedes reunir esta propuesta?

Las conchas vuelven a ser tendencia en los complementos. Cortefiel

