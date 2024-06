¿Perdiste el ticket de Zara? Así puedes recuperarlo fácilmente desde la web o la app

Aunque con el auge de los tickets digitales cada vez son más los que se decantan por tener todas las compras guardadas en el teléfono móvil, todavía quedan personas que prefieren la factura en papel, que siempre solemos guardar en el monedero o en la misma bolsa en la que nos dan lo que hemos comprado.

Tenerlo en físico una buena medida para llevar los gastos, ya que lo tenemos todo más visible y a mano y, una vez que hayamos hecho nuestras cuentas, no nos importa que se pierda. Sin embargo, cuando hablamos de algún aparato electrónico, lo tenemos que guardar como oro en paño para no perder la garantía. En un punto intermedio, tenemos la ropa, cuyos tickets los guardamos hasta que nos lo hemos probado bien en casa o nos aseguramos que realmente queremos tenerlo y no ha sido un impulso por un capricho pasajero.

Para cualquier cambio o devolución, es imprescindible llevar el ticket de compra en el periodo de tiempo que marca la empresa para verificar que, efectivamente, son los artículos que compramos en los 15 o 30 días que marca la tienda. Pero, ¿qué pasa cuando lo perdemos?

Hasta ahora, teníamos que hablar con atención al cliente y aguantar minutos y discusiones con los agentes para conseguir que nos hagan un duplicado del ticket, sin embargo, Zara quiere hacernos las cosas mucho más fácil, permitiéndonos recuperar nuestras facturas a través de su web o la app.

Cómo recuperar un ticket perdido de Zara

Cómo recuperar tu ticket perdido de Zara Zara

Para recuperar nuestro ticket de compra perdido, solo tenemos que ir al apartado de 'Ayuda' que en la app se encuentra en la pestaña de 'mi cuenta' y, en la web, al lado del buscador. Allí, entre las consultas frecuentes, nos encontramos con la opción 'recuperar mi ticket de tienda', que tenemos que seleccionar para que nos lleve a un formulario.

Si hemos pagado con tarjeta es muy sencillo, solo tenemos que meter las cuatro últimas cifras de la tarjeta con la que realizamos el pago, la tienda dónde se hizo la compra, la fecha y el número de referencia de, al menos, un artículo y nos generará el ticket.

Recuperar los tickets perdidos de Zara Zara

En el caso de pagar en metálico, es más complicado. Según nos han confirmado desde Zara, tendríamos que ponernos en contacto con atención al cliente y darle una serie de datos sobre la compra y ellos serían los encargados de gestionarlo.

