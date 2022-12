¡Mira, es una princesa! Esta exclamación, sobre todo si es de boca de una niña, nos trae a todos una imagen clara a la imaginación. Probablemente le tendremos que echar la culpa a Disney. Con sus Bellas y Cenicientas nos han fijado un imaginario muy claro de lo que entendemos por una princesa, aunque sea de cuento. Pero lo cierto es que, como casi siempre, la ficción se inspira en la realidad y esos vestidos de faldas voluminosas y telas brillantes están sacados de los palacios de Versalles del siglo XVIII y todo lo que vino después.

A día de hoy las monarquías son otra cosa, afortunadamente me atrevería a decir. Pero todavía quedan momentos donde las reinas 'juegan' a ser las que salen en los cuentos. Se ponen vestidos bien pomposos con mucho encaje y tafetán y sacan las joyas. Parece que ellas, y las actrices en las alfombras rojas, son ahora las únicas que tienen excusas para ponerse de "tiros largos". Nunca mejor dicho. Pero lo cierto es que hay más momentos y motivos y me da la sensación de que tras los años de la oscura pandemia cada vez son más los que se atreven a organizar saraos donde la lentejuela y los trajes de con cola son las protagonistas. Por si acaso os llega hasta el buzón una de estas suculentas invitaciones vamos a hacer un repaso rápido de etiqueta y protocolo. Me vais a permitir que me fije un poco más en las prendas de ellos, que pueden ser más complicadas y además los tengo un poco olvidados.

'White tie', muy formal: frac

Es la más sofisticada de las etiquetas. Los hombres van de frac, las mujeres de traje largo. Pero largo de verdad, de los que no se ven los pies. Hasta el suelo. Se permiten hasta las colas. Es lo que se llama gran etiqueta. Ojo, esto es sólo válido para eventos de noche. El frac es lo que se suele llamar "traje de pingüino". Es decir, el que lleva levita con cola (que puede ser partida o no), siempre negra. Al igual que los pantalones, que no llevan pinzas ni cinturón y tienen galones, es decir unas tiras a lo largo de la costura exterior, que suelen ser de tejido grosgrain. El chaleco, la camisa y la pajarita han de ser siempre blancos. Por cierto, el chaleco no asoma, o como mucho un dedo, por la parte delantera de la chaqueta. Los zapatos ¡importante! negros, de cordones y con brillo tipo charol. El frac tiene pocas licencias para la originalidad ya que cualquier cosa que se salga de lo clásico queda muy raro. O sino recordad a Pedro Sánchez con una versión 'slim fit' y un chaleco sobredimensionado en la Cena de Gala en honor al presidente de Perú en 2019.

Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gomez, en una cena en el Palacio real de Madrid en febrero de 2019. GTRES

'Black Tie', semi formal: esmoquin

Esto de que consideremos semi formal a los eventos de esmoquin seguro que a más de uno le provoca carcajadas, pero es así. Se usa para eventos de tarde/noche y las mujeres llevan vestido de tarde, que puede ser desde corto (por debajo de la rodilla) hasta llegar a los tobillos. ¡Ey! ¿Pero en los Goya los hombres van de esmoquin y ellas de super largo? Pues sí, porque actualmente, y por eso de que la etiqueta es dinámica, está permitido casi todo y no desentona prácticamente nada. Un esmoquin permite mucha más creatividad. Ya que aunque la chaqueta, pantalón y pajarita deberían ser negras, actualmente es habitual ver colores varios, estampados y hasta brillos o lentejuelas. Si apostamos por lo clásico, las solapas deben ir en contraste. Al igual que los pantalones, que también llevan una tira exterior, generalmente en raso o seda. De estos mismos materiales suele ser el fajín que va sobre el pantalón. Aquí los zapatos también deberían ser de cordones y charol, aunque también 'me valdrían' unos oxford clásicos o incluso un mocasín tipo slipper, como losl que hemos visto alguna vez al Príncipe de Gales.

Los príncipes de gales: Guillermo y Catalina GTRES

Traje oscuro

Vamos, el típico traje de chaqueta pero un poco más pintón. Se aconseja que no sea negro, aunque ahora es habitual verlo en eventos de noche. ¡De día nunca! Cuando pone esto en una invitación las mujeres deben llevar traje coctel. Es decir que no cubra el tobillo, de ahí podemos ir subiendo hasta llegar a la rodilla. No más corto. Con un traje de chaqueta los hombres pueden experimentar mucho, aunque no lo parezca, porque aunque lo suyo es combinarlo con camisa blanca y corbata oscura, ahora mismo hay de todo. Desde hombres que lo llevan con camiseta o cuello vuelto, hasta los que sustituyen la corbata por un pañuelo o apuestan por el color. Y sino que se lo digan a Leiva, que junto con La Condesa firma lookazos llenos de personalidad.

El cantante Leiva posa para '20minutos'. JORGE PARÍS

Chaqué

En España tenemos un lío estupendo con esta prenda porque estrictamente, según la etiqueta, es el equivalente formal de día del frac. Habéis leído bien, ¡de día! Es decir para eventos que se celebran por la mañana y generalmente en exteriores. Pero lo cierto es que nosotros lo hemos convertido en un conjunto de ceremonia y es habitual verlo en bodas tanto de día como de tarde. Aquí, lo que llevamos nosotras va a depender de muchos factores, pero generalmente debería ser un vestido de cóctel, aunque los trajes largos abundan en las bodas de noche. El chaqué está compuesto de levita con cola larga y redondeada, generalmente en negro, gris o azul. Pantalones grises o a tono con la chaqueta, camisa clara, chaleco (que solía ser gris pero ahora es el espacio para la fantasía) y corbata.

Eva González y Cayetano Rivera, con chaqué, saludan felices el día de su boda. GTRES

¿Mucho lío con este repaso? Porque en realidad sólo es un resumen de las cuatro etiquetas 'festivas' más habituales, podríamos concretar o especificar más pero esto ya nos está quedando demasiado largo, tipo vestido de gran etiqueta, casi con cola. Así que mejor lo dejamos para otra clase, digo columna.