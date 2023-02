La colaboración de Nike con Tiffany se ha convertido en uno de los temas más candentes: aunque aún no han salido a la venta y aunque se desconoce su precio, ya son muchos los que se preguntan cuándo y donde podrán comprar este par de zapatillas legendario. Deporte y joyería se unen para hacer historia, en lo que a la moda sporty se refiere, y captar la atención de aquellos coleccionistas que no quieren dejar pasar tal oportunidad. Sin embargo, para su desesperación, aún no se sabe cuándo van a salir a la venta las Air Force 1 1837 y tampoco cuánto va a costar la colab de Nike y Tiffany & Co.

Los motivos de este hito que nos tiene en vilo (¡a nosotras y a las redes sociales!) es la celebración del 40 aniversario de este modelo de Nike: concebido para arrasar en las canchas de baloncesto en los 80, pero convertido en un icono del street style. Por todo ello, la marca del swoosh ha decidido que era el indicado para imprimar el glamour de la joyería a través de su característico color azul. Motivo que, sin embargo, ha llevado a muchos a criticar esta decisión, al esperar que las zapatillas de deporte brillaran (literalmente) más allá de la chapa de plata incrustada en el talón.

Con la polémica servida y el hype por las nubes, no es de extrañar que todos quieran saber cuándo, cómo y cuánto cuestan las Air Force 1 1837. Pero, mientras, podemos ir abriendo boca con otros de los muchos modelos que sí están disponibles y que, al pertenecer al mismo modelo, comparten algunas de las características base de las AF1: estética basket, suela ancha y con mucha amortiguación y esas tres letras en relieve que muestran en cada paso que formamos parte del fandom de la gama. Además, ahora sí tenemos una buena noticia: ninguno de los modelos cuesta tanto como se espera de la colab con Tiffany, que se espera que ronde los 400 euros.

Cuánto cuestan las Air Force 1

El modelo icónico que Nike y Tiffany han elegido para su colaboración no es otro que el Air Force 1 que este año sopla 40 velas. Estas zapatillas nacieron para ser las reinas de la cancha y, con el paso del tiempo, se han adueñado del street style en todas sus versiones (¡hasta 128 pares diferentes se pueden encontrar en el catálogo online de la marca). Entre tantos modelos, la variación de precio se hace más que esperable, existiendo modelos que rozan los 180 euros, como ocurre con las Nike AF1 High Unlocked By You. Y es que esta propuesta es personalizable para los miembros de su club en lo que a los colores se refiere, desde las lengüetas hasta los ojales de los cordones; pudiendo incluir también un mensaje de 11 caracteres que le imprima carácter a al diseño. Nosotras nos quedamos con las zapatillas rosas barbiecore para no fallar a la tendencia.

Aunque hemos elegido las 'barbiecore', este modelo es 100% personalizable. Nike

Datos estructurados producto Nombre: Air force 1 High Unlocked By You Descripción: zapatillas de deporte personalizables para mujer, desde las lengüetas hasta el ‘swoosh’, con la amortiguación ‘air’ para proteger la pisada. Son tipo botín y tienen una correa extra para sujetar el tobillo. Marca: Nike Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 179.99 Imagen:

En contraposición al modelo lanzado en colaboración con Tiffany, las Nike Air Force 1 Shadow es un total white que demuestra que las sneakers blancas (¡y ahora también todo el calzado!) siguen siendo las favoritas de muchas usuarias. Aunque este modelo inspirado en los diseños clásicos de baloncesto también está disponible en su catálogo con líneas más coloridas, con diseños pixelados y detalles holográficos, el modelo blanco con mediasuela extragande es uno de nuestros favoritos para cualquier look... ¡y por menos de 130 euros!

Un clásico fácil de combinar que, sí, nunca pasará de moda. Nike

Datos estructurados producto Nombre: Air Force 1 Shadow Descripción: Las zapatillas clásicas de baloncesto, pero con un toque más divertido y original. Este modelo con media suela extragrande es perfecto para looks originales e innovadores. Marca: Nike Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 129.99 Imagen:

Los diseños tipo bota también triunfan entre los muchos modelos disponibles de esta icónica zapatilla, como es el caso de la Nike Air Force 1 High Utility 2.0, de inspiración militar y partiendo de la base de las AF1, el primer modelo resaltado sobre estas líneas. El color nude de esta propuesta, las lengüetas de la suela de gran tamaño para conferirle identidad al calzado y el enganche metálico como de los trajes militares ha convertido a esta propuesta en una de las favoritas del street style.

La estética de 'combat boots' es la responsable de su éxito. Nike

Datos estructurados producto Nombre: Air Force 1 High Utility 2.0 Descripción: inspiradas en las botas militares, estas zapatillas tienen una parte superior de piel diseñada para mantener la transpirabilidad, pulsera al tobillo para potenciar el agarre y ofrecen tracción sin añadir altura. Marca: Nike Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 149.99 Imagen:

