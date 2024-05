Nieves Álvarez recibe la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo con el vestido que querrán las novias en su boda civil

Hoy Isabel Díaz Ayuso nos ha sorprendido con su look más castizo, sin embargo, no ha sido la única en llevarse el protagonismo 'fashion'. Nieves Álvarez ha sido una de las condecoradas de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, y lo ha hecho un vestido que las novias no van a dejar escapar esta temporada.

Hace un mes, la modelo cumplía 50 años con una gran trayectoria profesional a sus espaldas, siendo una de las maniquíes más reconocidas de España con una carrera internacional. La madrileña es musa de diseñadores de Alta Costura como Stéphane Rolland, abriendo y cerrando desfiles de la Semana de la Moda de París. "Ella es una musa y yo solo tengo una. Yo no la busqué, llegó a mí como una evidencia", declaró el creador para una entrevista en EFE.

Álvarez se ha ganado un puesto en el podio de las mejores modelos de nuestra era, tanto sobre las pasarelas como fuera de ellas. En cada evento al que va invitada, acude con el estilismo perfecto para la ocasión, mezclando la elegancia con las últimas tendencias y, para recibir esta condecoración, no iba a ser diferente.

Nieves Álvarez y el look más elegante del 2 de mayo

La madrileña era una de las primeras en presentarse en la Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso le otorgó la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. Para esta ocasión, Nieves Álvarez se decantó por un look de inspiración nupcial que van a querer las novias en su boda civil.

Nieves Álvarez a su llegada al acto institucional de imposición de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo EFE

Con un vestido mini de The 2nd skin co, la modelo se convertía en el centro de atención y nos sorprendía con una de las tendencias de la temporada en vestidos de novia, donde no pueden faltar las capas. Se trata un modelo con corte recto y sencillo, pero con detalles que son capaces de elevar el diseño.

Es de corte recto con drapeado en la cintura y la parte superior asimétrica de manga corta y estilo capa. Está fabricado en lana, por lo que es ideal para una boda de entretiempo, ya sea en primavera —como ahora— o entrado el otoño, pudiendo prescindir del abrigo para lucir bien el vestido y sin pasar frío. La prenda está disponible en color marfil y negro y tiene un precio de 1.450 euros.

El peinado de Nieves Álvarez EFE

Nieves lo ha combinado con unos salones de cuadros en tonos beige y cartera de mano a juego, resaltando aún más el vestido. En cuanto al peinado, la modelo ha recogido su melena midi en un recogido 'messy' con el flequillo a un lado y suelto, enmarcando el rostro y potenciando la mirada.

