Ni Zara ni Mango: este es el top de Sfera que parece de diseño y que solo cuesta 16 euros

Spotlight by Launchmetrics

Aunque las rebajas de verano comenzaron a principios de julio en España, no hay semana en la que no fichemos nuevas prendas con descuento que deberían estar en nuestro armario. Zara, Mango, Cortefiel... no hay tienda que escape a nuestro control, y esta semana ha sido Sfera la que ha llamado nuestra atención al rebajar un 65% el corsé blanco más bonito.

La tienda de ropa de El Corte Inglés tiene en su catálogo web un top con efecto lazo que se inspira en las colecciones de diseño de la temporada primavera verano 2024. Sobre todo, si hablamos de volúmenes arriesgados con los que configurar los looks con más estilo; ya sea para acudir a la oficina o para asegurar el conjunto perfecto para ser la mejor vestida de nuestra próxima preboda.

El corsé más bonito del verano es de efecto lazo

Top con hombros descubiertos y maxi lazo en delantero Sfera

Con un cuerpo sencillo, que se inspira en los corsés de palabra de honor con corte crop, este top de Sfera es una de las prendas más bonitas que hemos fichado en las rebajas de verano de El Corte Inglés. Se lo debe al detalle del lazo maxi que decora la parte frontal de este top: una propuesta tan arriesgada como favorecedora que permite jugar con los volúmenes.

Un lazo con efecto nudo en color blanco que, además, moldea la silueta al apostar por un corte estrecho que, sin embargo, no resulta incómodo de poner ni llevar. Cuenta con una cremallera trasera visible que, lejos de restar elegancia, le aporta un toque fresco y moderno.

Cabe destacar que es una prenda ideal para las chicas con poco pecho que buscan dar volumen a la parte de arriba sin grandes esfuerzos. Además, es la camiseta perfecta para llevar sin sujetador con comodidad y seguridad, ya que no se transparenta nada, gracias al tejido regio, y moldea las curvas para adaptarse a la silueta.

Cómo combinar la prenda más versátil del verano

Es ideal para llevar con unos pantalones metalizados o una falda de satén. Sfera

Uno de los puntos fuertes de esta prenda de Sfera que parece de alta costura es la versatilidad de looks que asegura. Al apostar por los volúmenes y el lazo maxi en la zona del pecho, permite jugar con numerosas prendas con las que construir diferentes estilos para todo tipo de ocasiones.

Por ejemplo, unos pantalones palazzo metalizados, como los que lleva la modelo de Sfera, pueden ser la propuesta ideal para una noche estival con amigos en la que no queremos pasar desapercibidas. Y es que el toque glam del tejido, sobre todo si es plateado, restará seriedad al top.

Sin embargo, si lo que buscamos es elevar la elegancia de nuestro atuendo, bien porque queremos ser la mejor vestida de una preboda o porque tenemos un compromiso laboral, la falda de satén será nuestra aliada.

No obstante, si se quiere un look más desenfadado con el que acudir a una fiesta en algún chiringuito de playa, una falda tipo pareo o unos pantalones de crochet pueden ser propuestas rompedoras y muy instagrameables. Eso sí, solo son aptas para las más arriesgadas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.