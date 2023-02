"Morirás en este vestido": el estremecedor mensaje que acompañaba una compra online de Shein

Shein se ha convertido en una de las tiendas favoritas de muchas personas en todo el mundo. Sus diseños tendencia y su relación calidad-precio ha conseguido convertir al gigante asiático en una de las firmas de referencia a la hora de comprar ropa, compitiendo férreamente contra marcas como Zara.

Muchas veces, videos de estas prendas acaban haciéndose virales, pero nunca uno como el que colgó Amanda (@michigansmiles84), en el que asegura que cuando recibió su pedido, al abrirlo cayeron varios papelitos en los que ponía que iba a morir en ese vestido.

La usuaria cuenta que, nada más leer ese mensaje, se lavó corriendo las manos, se puso guantes para manipular el paquete, y llamó al departamento de policía de su localidad. "Esto es parte de mi pedido de Shein que he recibido hoy y al abrirlo se han caido 6 trozos de papel", dice Amanda en su video, que ya cuenta con 9 millones y medio de visitas.

"He cogido uno y al desplegarlo todos dicen lo mismo 'morirás en este vestido'. Me he puesto guantes, me he lavado las manos... Estoy asustada, nunca me voy a poner el vestido", añadía mientras mostraba las evidencias. La usuaria asegura que no es una broma y que se ha puesto en contacto con la policía.

"Estoy muy decepcionada Shein, esto es una locura", comentaba al terminar el vídeo. Mientras muchas personas le recriminaban que qué esperaba al pedir en esta marca (recordemos la polémica con las etiquetas de la ropa que pedían socorro), otras personas no terminaban de creerse su relato y afirmaban que todo era un montaje para ganar popularidad en la red social.

No obstante, algunos han decidido ponerle humor al asunto y piensan que a lo mejor querían decir 'you’re going to slay in this dress' (vas a arrasar con este vestido), pero se han liado con la traducción, porque 'slay' también significa matar en inglés.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.