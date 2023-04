Mono de licra rosa y botas XXL: Kim Kardashian impacta con un extravagante look al estilo de los Power Rangers

La ficción, ya sea en series, películas o incluso videojuegos, ha sido una gran fuente de inspiración para nuestros looks, como ha pasado con Los Bridgerton, Juego de Tronos, Desayuno con diamantes, Matrix, Tom Rider y Life is Strange, entre otros.

Aunque todos los géneros han tenido cierto impacto en el mundo de la moda, es la aventura y la ciencia ficción los que más influyen tanto en la industria como en los consumidores, dejándonos algunas tendencias como el estilo futurista con cuero y gafas de sol extragrandes (Blade Runner), las blusas blancas boho con corsés (Piratas del Caribe) e incluso los vestidos y la tendencia 'cottagecore' (con grandes influencias de El señor de los anillos)

Las series también han tenido un papel fundamental en la moda de cada época y, por raro que parezca, los Power Rangers tuvieron un gran impacto. De nuevo aparece el estilo futurista, pero esta vez bañado de colores brillantes, incluyendo elementos de la serie en las tendencias de los 90.

Como ya sabemos, la moda es cíclica y con el apogeo de las tendencias de aquella época, era de esperar que la influencia de esta serie terminase por aparecer en cualquier momento, y quien si no iba a traerla de nuevo si no era Kim Kardashian.

Ya sabemos que el estilo de la 'influencer' no es nada básico ni discreto, sino más bien todo lo contrario. A Kim Kardashian le gusta llamar la atención, ya sea por sus looks reveladores o porque sean demasiado excéntricos, como mostraba con sus numerosas colaboraciones con Balenciaga.

Los monos brillantes son su debilidad y ayer nos sorprendió con uno que integraba en un total look rosa chicle que, nada más verlo, nos recordó al Power Ranger Rosa. Su look ajustado con las botas XXL (que le llegan hasta la ingle) nos lleva hasta esa estética retro-futurista de los años 90, que combina con la tendencia minimalista de las últimas temporadas.

Por supuesto, Kimberly no desaprovecha ninguna oportunidad para promocionar su marca y es que este mono pertenece a Skims, su firma de lencería y 'shapewear' que no para de sumar adeptas. Entre sus productos estrella se encuentran las famosas fajas, aunque las redes sociales han conseguido que un vestido ajustado de tirantes sea tan deseado que firmas como Bershka ya lo han copiado.

En lo referente a las botas, todavía no sabemos nada, ya que no pertenecen a ninguna de sus marcas y ha decidido que no piensa darles visibilidad. Sin embargo, este look no ha gustado a todo el mundo y lo tachan de pasado de moda, que siempre lleva lo mismo y que Kim se está volviendo irrelevante ¿Estamos ante la decadencia del gran imperio de las Kardashian?

