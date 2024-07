El minivestido de portadas de Playboy con el que Georgina reaparece en Instagram tras los rumores de boda

Han pasado poco más de 24 horas desde que Cristiano Ronaldo sacudiera el mundo del corazón por una curiosa elección de palabras que ha hecho a muchas personas sospechar que el exfutbolista del Real Madrid y Georgina Rodríguez se han casado en secreto.

La pareja comenzó su relación en 2016 y, aunque tienen hijos en común, parecía que, al menos para Georgina, una boda no parecía entrar en sus planes de futuro. "No creo que cambie mucho nuestra situación [si estuvieran casados] porque me siento muy amada. Tengo lo más importante con Cristiano, que son nuestros maravillosos hijos y el amor de él que tengo todos los días", decía la 'influencer' en su 'reality show'.

Sin embargo, para el futbolista no era un plan tan descabellado, ya que confesó en el mismo programa que podrá haber boda "cuando dé el 'clic', como pasó con muchas cosas en nuestra vida, y ella ya sabe a lo que me estoy refiriendo. Puede ser en un año, como en seis meses o en un mes. Estoy seguro 1000% de que eso pasará". Y parece que así ha sido, o al menos así lo ha dejado ver en un vídeo con la marca de fitness Whoop, donde se refiere a Georgina como su esposa.

El vestido-bañador más sexy de Georgina

"Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta entrenar con mi esposa en casa. Porque puedo motivarla y ella puede motivarme también", comentaba el portugués. Como era de esperar, todos los ojos se volvieron hacia Georgina, esperando pacientemente cualquier publicación o historia en su cuenta de Instagram y, aprovechando el revuelo mediático, la 'influencer' ha publicado unas fotos de sus vacaciones con Cristiano en Mallorca, enseñándonos uno de los vestidos más sexis que vamos a ver este verano.

Georgina con un minivestido de portadas de Playboy @georginagio

En el carrusel de fotos podemos ver a la 'celeb' con un vestido cortísimo de malla con un estampado de portadas antiguas de Playboy con tirantes ajustables que Gio lleva desabrochados y unas tiras a la cadera para acortar, más si cabe, la longitud de la prenda. Además de llevarlo en el barco, la empresaria ha aprovechado para lucirlo mientras hace paddle surf y meterse al agua con él, transformándolo en un vestido-bañador.

El look pertenece a la colaboración entre Playboy y Goi, la firma de Jessica Goicoechea y tiene un precio de 99 euros. Sin embargo, Georgina no ha sido la única en caer en esta nueva colección, ya que también hemos podido ver a Lola Lolita en sus paradisiacas vacaciones en Maldivas llevando un micro bikini con el mismo estampado.

