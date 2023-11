El miniconjunto deportivo de Georgina Rodríguez que lleva con un bolso de lujo de 90.000 euros

"No es un bolso, es un Birkin", esto es lo que respondía un dependiente de Hermès a una Samantha Jones escandalizada al enterarse de la larga lista de espera por hacerse con uno. Por aquel entonces, uno de estos bolsos costaba 4.000 euros, sin embargo, 20 años después pueden alcanzar incluso seis cifras. Para Georgina, el tema del dinero no es ningún problema, al igual que saltarse la cola para conseguir uno de estos diseños, ya que la empresaria cuenta con varios modelos en su haber, incluido el Birkin más caro del mundo.

Si bien en su Instagram podemos encontrar varias firmas diferentes, parece que Hermés es su favorita. Ya sea con un más formal, como con chándal, el Birkin se ha convertido en un básico para cualquiera de sus estilismos. Si bien ha sido acusada de superficial y materialista por posar junto a ellos, esto no ha impedido que la 'influencer' siga disfrutando de estos bolsos por todo lo alto.

Como adelantábamos antes, no tiene ningún reparo en combinar un Birkin con un look completamente 'athleisure', donde la ropa deportiva es la protagonista. Pese a que (de momento) no tiene ninguna firma a su nombre, colabora con Alo Yoga, una marca de lujo especializada en prendas enfocadas a esta práctica, pero con diseños que siguen las últimas tendencias.

El Birkin mini más especial de Georgina

No es raro ver a Georgina luciendo conjuntos de la firma en Instagram, aunque suele ser en looks algo más relajados que de costumbre. Sin embargo, nos ha sorprendido en su cuenta no solo con un estilismo de Alo Yoga de pies a cabeza, sino que lo ha acompañado con un maquillaje 'glam' y un bolso muy especial que casi llega a los 100.000 euros.

Se trata de uno de los últimos lanzamientos de la firma, un conjunto valorado en más de 200 euros formado por la chaqueta y los 'shorts biker' de tiro alto de la línea Airbrush. Lo acompaña con unos calcetines de tenis, también de la marca, y con un precio de 29 €.

No obstante, el accesorio principal, que se convirtió en el protagonista indiscutible del look, fue el Birkin Emerald de Hermès, uno de sus favoritos por la historia que le acompaña. La primera vez que Georgina tuvo este bolso en sus manos fue en su 27.º cumpleaños, cuando se lo regaló Cristiano Ronaldo justo después de soplar las velas. Está realizado en piel de cocodrilo Nilo brillante con herrajes dorados y mide tan solo 30 centímetros, siendo uno de los más pequeños de su colección.

Si bien su tamaño es reducido, no lo es su precio, ya que este Birkin alcanza los 90.000 euros. No obstante, no es el más caro de la 'influencer' ni de lejos y en alguna que otra vez la hemos visto con el Diamond Himalaya Birkin, con un precio de 380.000 euros.

