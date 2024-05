De Madonna a Kylie Jenner: repasamos los peores vestidos de la historia de la gala MET

Este lunes 6 de mayo a las 6 de la tarde (00:00 del 7 de mayo, hora española) vuelve la cita más esperada del mundo de la moda: la gala MET 2024. La alfombra roja más temática del año recibe a los famosos del panorama internacional bajo el lema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion o, lo que es lo mismo, la naturaleza como una metáfora de la moda, su fragilidad y fugacidad. Desde España estamos expectantes antes los estilismos que veremos desfilar en la conocida red carpet.

Esa idea de belleza fugaz está inspirada en un relato corto del mismo título escrito por J.G. Ballard en 1962, siguiendo la temática de la exposición, Bellas durmientes: Reanimando la moda, compuesta por 50 piezas procedentes de los fondos de los archivos, "demasiado frágiles como para volver a vestirse o ponerse sobre maniquíes. Entre ellas se encuentran un corpiño isabelino del s, XVII y también un diseño de seda del modisto británico Charles Frederick Worth. Se exhibirán en ataúdes de cristal, pero despertarán (a su manera) gracias a la tecnología de los especialistas con los que está trabajando el museo para convertir la exposición en una experiencia inmersiva", explican desde Vogue.

Gala MET 2024: un repaso a los peores 'looks' de la historia

Esta cita saca toda la creatividad de los asistentes que se suelen mantener fieles al dress code (aunque no siempre) de esta cena comandada por la editora jefe de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour. Este año, sabiendo la temática, seguramente nos encontraremos muchos diseños que harán mención a la belleza de la flora y la fauna, las mariposas, los tules y tejidos vaporosos. En cuanto a los colores, nos decantamos por los malvas, los verdes, tonos tierra y azul celeste, así como toda la gama cromática floral.

Esta temática se presta a estilismos espectaculares -como los que suele llevar la actriz Blake Lively- o a las mayores extravagancias. Y es que durante la historia de la gala hemos visto desfilar looks no muy acertados que no podemos olvidar. Vamos a hacer un repaso de algunos de ellos.

Kim Petras en la Gala MET 2021 Jamie McCarthy/Getty Images

Empezamos fuerte con el estilismo que llevó Kim Petras en la gala de 2021. Fue el vivo ejemplo de un código de estilo llevado al lado más satírico y extralimitado, haciendo apología de un look más de disfraz que de vestimenta que ese año se centraba en la Independencia de los Estados Unidos.

Jared Leto en la gala MET 2023 AP

Aunque fue un momento de lo más divertido, tampoco podemos olvidar el look que llevó Jared Leto en la gala homenaje a Karl Lagerfeld del año 2023. El actor apareció disfrazado de la gatita Choupette, la mascota del diseñador. Pero no fue la única persona que utilizó a la mascota de Lagerfeld como fuente de inspiración.

Doja Cat Gala MET 2023 Getty Images

Doja Cat acudió de esta guisa a la gala de 2023. Y aunque en cualquier caso se trata de un look más acorde que el de Leto, tampoco terminó de convencer.

La estadounidense Julie Macklowe posa, como un enorme kilt escocés, a su llegada para la gala benéfica del Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York (EE UU). Justin Lane / EFE

Todavía no entendemos el look de Julie Macklowe en 2017, una gala que rendía homenaje a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo. No podemos olvidar que aunque se trate de un evento temático, se valora la elegancia y sofisticación.

Madonna en la Gala MET 2017 Getty Images

Nos duele mucho decir esto, ¡mucho! Pero la reina del pop tampoco estuvo acertada con este look para la gala de 2017. Madonna te adoramos, pero este estilismo lo queremos olvidar.

Lee Simmons en Gala MET 2008. Getty Images.

A veces las opiniones están reñidas, aunque este no fue el caso. Lee Simmons llevó este vestido palabra de honor multicolor para la Gala MET 2008, cuyo 'dress code' era Superheroes: Fashion and Fantasy. Una de dos: o no estuvo acertada o nosotros no entendimos su perspectiva.

Kendall Jenner, Kim Kardashian, y Kylie Jenner en 2023. Getty Images

La alfombra roja de la Gala MET no se trata de ir mona, hay una temática. Por eso, tenemos que colar en este ranking a Kylie Jenner que se saltó el dress code del año 2023 (Karl Lagerfeld) para lucir este espectacular vestido rojo. ¿Iba guapa? Más que eso, impresionante, además el vestido le sentaba como un guante.

Pero hay muchas ocasiones para llevarlo durante el año sin dejar de respetar el tema de la gala más esperada del año, algo que sí hicieron sus hermanas Kim y Kendall.

Kylie Jenner en la Gala MET 2022 Getty Images

Kylie repite en este ranking con un vestido de novia urbana para la gala de 2022 cuya temática era el glamour dorado de los años 1870 y 1890, la 'Edad Dorada' de la moda estadounidense. Seguimos sin entender su visión.

Cara Delevingne, en la alfombra roja de la Gala del MET 2019, en Nueva York. Justin Lane / EFE

Es cierto que la temática de 2019 era complicada. Estaba inspirada en el ensayo de Susan Sontag de 1964, Notes on Camp, en el cual la escritora definió su amor por lo antinatural: artificio y exageración. Por lo que los elementos que incluyen la ironía, el humor, la parodia, el pastiche, el artificio, la teatralidad y la exageración fueron una constante. Sin embargo, la corona que llevó Cara Delevingne fue demasiado.

¿Con qué nos sorprenderán los famosos este año? Estamos deseando verlo.

