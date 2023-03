El 'mensajito' de Kate Middleton a Meghan Markle y otras reflexiones fashion

Hay ciertas corrientes de pensamiento que apuntan a que las mujeres no nos vestimos para impresionar a los hombres, sino para recibir la aprobación de otras mujeres. Al menos así lo afirma una encuesta que hizo hace tiempo la revista inglesa Woman's Own.

Los peor pensados apuntarán a que incluso lo hacemos para 'competir' entre nosotras. ¡Qué horror! Aunque no voy a negar que cuando coincides en una boda con otra vestida igual que tú cruzas un poco los dedos para que le quede peor que a ti. Las envidias estilísticas son muy malas y pueden causar auténticos cismas y sino que se lo digan a la Princesa de Gales y a su cuñada, la Duquesa de Sussex. Ya sabemos que la Casa Real Británica ha decidido mantener un silencio total en cuanto a los exabruptos que el hijo pequeño del rey Carlos III y su mujer están haciendo continuamente. Pero parece que Catalina ha querido mandarle un recadito a Meghan, sin abrir la boca. En la celebración del Día de la Commonwealth lució un espectacular dos piezas azul marino, con estética New Look, firmado por Erdem. Hasta aquí todo correcto, el dardo viene porque las malas lenguas dicen que una de las trifulcas más gordas que montó la otrora actriz fue por un vestido de esta marca. Ella quería ponérselo para un evento y desde la firma le dijeron que la Princesa tenía prioridad a la hora de elegir. A lo que, según se comenta, gritó: "¡Pero ni que fuera la reina!" Probablemente por falta de costumbre, la americana nunca asimiló muy bien el organigrama real y los celos (estilísticos o no) son muy malos.

Época de BBC

Hablando de buscar looks, me vienen a la cabeza que ahora mismo miles de mujeres en todo el mundo están a la búsqueda y captura del modelito perfecto para una boda, bautizo y/o comunión. Con la llegada de la primavera empieza el maratón de eventos y últimamente se ha puesto de moda una tendencia que me tiene un poco sorprendida. La madre del peque que hace la comunión vistiendo de blanco. Para un bautizo todavía puedo verlo, queda estéticamente hasta bonito (por la significancia del color), pero ya. No sé si es porque yo mido prácticamente lo mismo que las niñas de 8 años, pero no lo entiendo muy bien y me daría miedo a que me confundieran con una de ellas…. Vale que tú has parido a la criatura y eso te convierte en parte importante del evento, pero me parece un exceso de protagonismo. Ni que decir tiene de aquellas mujeres que se visten de colores clarísimos en las bodas de noche, con tejidos livianos y casi cola. En fin. Las ganas de llamar la atención de ciertas personas me tiene abrumada últimamente.

Por cierto, sé que me lo vais a preguntar. Si este año tu hijo hace la comunión, opta por un vestido midi, en tonos primaverales, si optas por el blanco que se mezcle con color, ya sea en los estampados o en los complementos. Modera los escotes y sobre todo, que además de verte favorecida, vayas cómoda, porque seguro que te tocará moverte mucho.

La dieta de los Oscar

Para terminar esta columna batiburrillo que me ha quedado esta semana, no puedo dejar de opinar sobre la alfombra (antes) roja, más famosa del mundo. Como por desgracia vaticiné fue clásica, glamurosa y quizá pelín aburrida. La crisis, amigos 'ropers'. Pero lo que sí que no me esperaba es la alarmante vuelta al estereotipo de finales de los 90 y principios de los 2000. Chicas delgadísimas, embutidas en lo que en Estados Unidos llaman Talla 0. Muchas, claramente, por debajo de su peso. Ya hemos dicho aquí que no está bien criticar, ni siquiera hablar del peso de los demás. Ni por arriba, ni por abajo. Pero al igual que en los Oscars, en las pasarelas de esta temporada se ha perdido la diversidad de cuerpos que habíamos conseguido en los últimos años. No sé, me preocupan los estereotipos, las imágenes que reciben a montones las chicas jóvenes.

Lady Gaga en los premios Oscar 2023 Getty Images

Y ya sí que sí, termino. Pero para imagen buena, la que va a dar la princesa Leonor, realizando tres años de formación militar, exactamente igual que su padre. Esperamos que la Casa Real nos haga partícipes de este camino. El ejército todavía está falto de mujeres y que la próxima heredera de la Corona española, al igual que han hecho las herederas de otros países europeos, forme parte de nuestras Fuerzas Armadas es un gran ejemplo.

La princesa Leonor regresa mañana a Gales EFE

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de moda y mujer? Apúntate a nuestra Newsletter.