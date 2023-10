Melody reaparece con su look más controvertido: "Deberías contratar a un buen estilista que te ayude"

Este fin de semana Melody ha vivido uno de los días más importantes de toda su carrera en los premios Radiolé, donde la emisora ha rendido homenaje a su trayectoria con un galardón muy especial por sus 22 años en la industria. Y no es para menos, ya que la andaluza pasó a formar parte de la historia de la música al convertirse en la primera artista española en lograr, con tan sólo 10 años, un doble disco de platino en España y América Latina.

Con su 'baile del gorila', la cantante se convirtió en una de las artistas más jóvenes en posicionarse en las listas de los más escuchados, haciendo del 'single' que la catapultó a la fama, la canción estrella del verano con el baile más pegadizo.

Después de un tiempo alejada de las alfombras rojas, Melody regresó por todo lo alto con un look muy al estilo de Becky G, con el que subió a recoger el premio, donde comentó que se siente orgullosa de ser andaluza y que no renunciar "a ese punto de folclor" en sus canciones le ha costado "más de alguna lagrimita". "No ha sido fácil, tengo que luchar muchísimo para seguir aquí. Pero si hay algo que me anima es el público que me sigue y que nunca me ha abandonado".

Para la ocasión, la artista llevó una 'blazer' negra a modo de vestido con un top de lentejuelas debajo. Completó el estilismo con unas botas de Christian Louboutin hasta el muslo, una de las tendencias que nos van a acompañar este otoño. Sin embargo, hubo un pequeño detalle de su 'outfit' que no gustó a todo el mundo.

Melody subió muy ilusionada a Instagram un vídeo en el que se la ve posando en la alfombra roja y respondiendo a las preguntas de los periodistas con la canción de Mujer Loba, su último sencillo que acaba de ver la luz. En estos clips la cantante nos deja ver su look al completo y a algunas personas les llamó la atención que llevase gafas de sol.

Uno de los comentarios más repetidos era qué sentido tenía utilizar ese accesorio, a lo que Melody respondió: "En este caso me gustó ponerlas, pero no todo tiene por qué tener un sentido". Aunque algunos fueron más extremistas, atacando a la estética de la cantante: "Eres una mujer de bandera, pero de verdad que tu estilismo deja mucho que desear, deberías contratar a un buen estilista que te ayude amiga...".

Las mujeres artistas y la presión estética

La sección de comentarios de este último post de la cantante está repleta de ataques por su elección de estilo, un comportamiento que las mujeres tanto dentro como fuera de la industria se ven sometidas a recibir en cualquier aparición que hagan, como bien señalaba una seguidora de Melody: "Estas preguntas solo se hacen cuando somos nosotras, ¿no? Porque nunca las he visto a artistas masculinos que llevan gafas, gorras y hasta abrigos de nieve, y todo Ok".

Este apunte nos lleva a la figura de Risto Mejide, y es que solo hace falta pasearse por su sección de comentarios para darse cuenta de que prácticamente todo lo que recibe son alabanzas, sin hacer mención a que lleva gafas de sol en el plató cerrado de un concurso de talentos.

