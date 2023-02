El príncipe William y Kate Middleton son invitados habituales de los premios British Academy Film Awards, conocidos como los BAFTA. En parte, su presencia se explica porque el príncipe es embajador de la beca Prince William BAFTA, un fondo para ayudar a los jóvenes creativos con los costos de progresar en su carrera en el cine, la televisión o los juegos. Sin embargo, los duques han faltado al evento en alguna ocasión, como ocurrió el año pasado, cuando anunciaron que no podrían asistir por problemas de agenda.

Pero todo apunta a que este año William y Kate recuperarán su tradición. El Palacio de Kensington ya ha confirmado que la pareja asistirá a la ceremonia de los BAFTA Film Awards, que se celebrará en el Royal Festival Hall el domingo 19 de febrero. Sin duda, todas las miradas estarán puestas en la pareja real, no solo por las últimas polémicas asociadas a la realeza británica, sino también por la curiosidad que a todos nos provoca ver qué vestido elige Kate en esta ocasión.

Desde su boda con el príncipe William, Kate no ha fallado en deslumbrarnos con su estilo, siempre regio y muy correcto. Los BAFTA nos han ofrecido sus looks más 'de princesa', vestidos impresionantes que se han quedado guardados en la memoria de muchos. Estos son los cinco vestidos que Kate ha llevado para celebrar los British Academy Film Awards.

Un vestido blanco de Alexander McQueen

Hace 10 años, la duquesa se estrenó sobre la alfombra roja de los prestigiosos premios británicos con un vestido vaporoso en color blanco y con cinturón glitter. Pocos meses después de su boda, la princesa repetía con el diseñador Alexander McQueen, encargado de diseñar su vestido nupcial y que se convirtió en uno de los diseñadores de su confianza.

Con escote de barco, manga caída y falda larga fluida, este estilismo ya predijo que la Duquesa de Cambridge nos daría muchos looks impresionantes durante los siguientes años.

Kate Middleton en los BAFTA de 2011 Kevork Djansezian

El diseño floral en 2017

Su diseñador de confianza, Alexander McQueen, también fue el encargado del look que Kate llevó en 2017, un original vestido de flores con escote barco y hombros al aire, con cuerpo entallado y falda en línea 'A' con cintas horizontales. La esposa del príncipe Guillermo recogió su melena en un moño bajo que dejaba al descubierto unos espectaculares pendientes en forma de lágrima con una piedra color rosa central rodeada de diamantes montados en oro, un préstamo de la reina Isabel.

Este vestido floral tiene una curiosa historia, ya que dos años después de estrenarlo Kate volvió a lucirlo, aunque esta vez con la parte superior totalmente modificada. El diseñador sustituyó el cuello de barco por un escote cuadrado con manga corta.

Kate Middleton en los BAFTA de 2017 Dave J Hogan

En 2018, embarazada de su último hijo

En 2018, la duquesa de Cambridge pasó por la alfombra roja de los BAFTA estaba embarazada del pequeño Louis, quien nacería solo unos meses después de la gala. Kate lució barriga y demostró que se puede vestir elegante también estando embarazada, con un diseño verde botella con escote en 'V' diseñado por Jenny Packham. El protagonismo del futuro bebé se vio casi eclipsado por el impresionante collar de diamantes y esmeraldas que Kate llevó en el cuello.

La polémica acompañó a este look, pues Kate Middleton se saltó la petición que algunas mujeres habían hecho para ir de negro y apoyar la lucha del Me Too contra el acoso sexual en el mundo del cine. Al ser una cuestión política, la duquesa de Cambridge prefirió no postularse, tal como tienen establecido los miembros de la realeza inglesa.

Kate Middleton en los BAFTA de 2018 WireImage

De inspiración nupcial y con homenaje a Diana en 2019

Pero si hay un look de Kate que dejó al público sin palabras fue el vestido blanco con el que la duquesa acudió a la edición de 2019. Como si de un diseño de novia se tratara, el vestido era de un precioso blanco satinado, con un escote irregular y un detalle floral de organza en el hombro. El tejido de este vestido, de nuevo de Alexander McQueen, caía de forma muy delicada, realzando la figura de la duquesa. Este look de alfombra roja también incluía un homenaje a Lady Di, con unos pendientes de diamantes y perlas rescatados del joyero de la princesa de Gales.

Kate Middleton en los BAFTA de 2019 Getty Images

Un vestido reutilizado en 2020

En esta ocasión, la Duquesa sí siguió con la petición de vestuario para la gala. La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, de la que el príncipe William es presidente, aconsejó que los invitados llevaran ropa que ya tuvieran en sus armarios o bien algún modelo vintage para hacer una llamada a cuidar el medioambiente y en contra de la contaminación.

La duquesa de Cambridge decidió acatar esta petición y recuperó de su armario un diseño hecho a medida, también por Alexander McQueen, que estrenó en 2012 durante su visita a Malasia. El vestido contaba con escote cuadrado y manga corta, con un fondo blanco y ribetes dorados con formas de flores.

Kate Middleton en los BAFTA de 2020 UK Press via Getty Images

