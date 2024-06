Max Mara pone de moda en su colección Crucero 2025 el accesorio con el que nuestra abuela recogía las cortinas

Ayer Max Mara presentó su colección Crucero 2025 en Venecia, con el Palacio Ducal como escenario ante la imponente plaza de San Marcos. Alexa Chung, Brie Larson, Kate Hudson, Nicky Hilton y la española Alexandra Pereira. Esta localización no es fruto de la casualidad, ya que según explican desde la casa italiana, la colección se inspira en las influencias multiculturales que convirtieron la ciudad en una potencia del comercio global, un eje del estilo y un centro dinámico para el arte y la cultura.

En la época de Marco Polo, cuando los hombres zarpaban en busca de materiales como la seda o la cachemira, las mujeres se quedaban gobernando la ciudad, consiguiendo más poder y autoridad que en ningún otro lugar, tal y como cuenta Ian Griffiths, director creativo de Max Mara. Por este motivo, estos tejidos serán los más repetidos de la colección, que se encontrarán con otros, como la lana de los abrigos de paño, mientras se mezclan con un estilo a medio camino entre lo oriental y lo occidental.

Podemos encontrar una clara influencia bajomedieval en algunas mangas semiabullonadas, tocados, cuellos bancos subidos o abrigos que parecen a un hábito. Sin embargo, lo más excéntrico de la colección han sido los cinturones que han acompañado a una gran cantidad de los looks que desfilaron sobre la pasarela.

Ciñendo vestidos, camisas, blusas 'oversize' e incluso abrigos, apenas había looks que sucumbieron al abrazo de un cinturón que, en lugar de acompañar a unos vaqueros, es ideal para adornar la túnica de un monje.

Desfile colección Crucero 2025 de Max Mara Cortesía de Max Mara

Este accesorio, que parece más un alzapaño que a un complemento, se ha convertido en el protagonista de toda la colección, pudiendo encontrarlo en diferentes tamaños y colores que, al igual que el resto de las prendas presentadas en el desfile, es fiel a la paleta de los colores tierra.

En palabras de Griffiths, "lo clásico no tiene por qué ser conservador" y así lo demuestra rediseñando un cinturón, algo que siempre ha estado en nuestras vidas, pero que nunca hemos prestado la suficiente atención, a no ser que se trate de la hebilla.

Desfile colección Crucero 2025 de Max Mara Cortesía de Max Mara

Estos cinturones de cordón rematados con borlones de seda puede que no vayan a ser la última tendencia del año que viene, pero sí que nos invita a reflexionar sobre el pasado de la moda y de como no se acaba en el siglo XX. Max Mara nos ha descubierto que la inspiración puede venir de cualquier parte y que no tenemos que tener miedo a llevar lo que verdaderamente nos gusta y nos hace felices.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.