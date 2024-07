Marta Sánchez se quita los complejos e incendia Instagram llevando un bikini después de muchos años

Si hay un posado en bañador muy esperado año tras año, ese es sin duda el de Ana Obregón, con el que siempre daba la bienvenida al verano junto a las olas. Sin embargo, últimamente la actriz está procrastinando este momento más de lo esperado, por lo que Marta Sánchez ha tomado la delantera y convertirse en la nueva musa de los trajes de baño.

La cantante está en Marbella disfrutando del sol, la playa y el festival Starlite, que nunca se pierde y en el que siempre la vemos bien acompañada llevando sus mejores looks. Hace un par de días la pudimos ver junto a Ricky Martin llevando un vestido transparente con el que presumía de figura de la firma Rat & Boa en azul con el estampado de un tulipán rojo, confeccionado en tejido de malla con mangas largas y una silueta favorecedora (225 €/ref: santino).

Por su puesto, tampoco pueden faltar las fotos en su Instagram llevando los bañadores tendencia del verano y, aunque la primera foto la colgó en mayo de este año, no ha sido hasta ahora que se ha atrevido con una prenda que hace años que no llevaba: los bikinis.

Marta Sánchez presume de 'tipazo'

A sus 58 años, la artista se jactaba de haberse quitado los complejos en su última publicación en la red social, apareciendo con un conjunto de dos piezas verde de lujo de la firma Laura Vencino, con un estilo muy retro sacado de los años 70.

"Relax. Y bikini… que hacía años que no los usaba", decía Marta en la publicación, donde aparecía con el conjunto Aura de top con escote en V, vivo crudo y lazada trasera, a juego con una braguita ancha a la cadera y de color a tono que podemos encontrar en la página web de la marca por 135 euros.

Tal y como confiesa la artista, se ha quitado los complejos gracias a sus sesiones de EmSculpt, un tratamiento que ayuda a los pacientes a desarrollar músculo y esculpir el cuerpo de forma no invasiva a partir de contracciones musculares. De esta forma, Sánchez ha trabajado la zona de su vientre sin necesidad de ir al gimnasio ni seguir rutinas de ejercicio.

Por supuesto, las reacciones no tardaron en llegar, y es que tras las declaraciones en el podcast de Vicky Martín Berrocal donde confesaba que ya no se ponía bikinis, sus fans han aprovechado para comentar que está "espectacular", "tienes una silueta y un estilo maravillosos. A mí me has inspirado!!!! Estás fantástica y te sienta genial", "pues ponte los que quieras que te quedan de lujo" o algunos más personales: "Ya quisiéramos muchas estar tan preciosas. Que triste que con semejante cuerpo y cara haya personas que vean lo que no hay. Yo con 40 no estoy ni la mitad de bonita. Ni he tenido ni tendré ese tipazo".

