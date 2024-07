Marta Sánchez estrena vestido de flores y lo combina con maxi gafas de sol para sus vacaciones en Marbella

Marta Sánchez ya es una de las famosas que ha viajado a Marbella para disfrutar de Starlite, el exclusivo festival de música que cada año reúne a infinidad de artistas y celebrities en la Costa del Sol. Victoria Federica y Paula Echevarría son otras de las fieles a este evento musical pero la artista española ha sido la primera en compartir con nosotras su primer look de este año en la ciudad malagueña.

La diva del pop se enfundaba en un estilismo súper especial, favorecedor, fresquito y en tendencia, con un vestido boho de firma francesa y unas maxi gafas de sol a tono, el complemento perfecto para restar años y elevar looks a los 50, según cuentan siempre las estilistas.

Marta Sánchez en Marbella @martisimasanchez

El look más bonito de Marta Sánchez para disfrutar del Festival Starlite en Marbella

Estamos seguras de que en la maleta de Marbella de Marta Sánchez no faltan ni los looks efecto tipazo más cañero ni tampoco los vestidos de gala metalizados con los que convertirse en una diva en las noches más especiales de la exclusiva ciudad malagueña. Sin embargo, para su primer post en la ciudad, la artista ha querido apostar por un vestido más relajado, con toque hippie y diseño túnica muy favorecedor: no marca, es tan cómodo como fresquito y lo disimula todo.

Marta Sánchez en Marbella @martisimasanchez

Marta Sánchez ha estrenado un vestido ideal de la firma francesa Antik Batik, una de las preferidas de María Pombo, cuyos vestidos también se ha llevado a Cantabria para estrenar el primer verano en su querida 'Casa Vaca', la residencia vacacional que se ha construido junto a su marido, Pablo Castellanos. Marta Sánchez se ha decantado por un vestido de flores, en honor al print en tendencia de Loewe de esta temporada y perfecto para dar un toque dulce y romántico a cualquier look.

La artista ha apostado por el vestido midi Suny de la firma, que podemos conseguir en las rebajas de El Corte Inglés al 50% de su precio original. Se trata de una prenda de algodón, diseñada como un modelo holgado, con manguita larga, terminada en puño, para disimular brazo, y cuello redondo con cierre de borlas, que se puede abrir para crear un escote en pico con el que disimular barriga. Aunque costaba 235€, actualmente podemos conseguirlo por 117,50€.

Vestido de Antik Batik @martisimasanchez

Un look ideal que Marta Sánchez remataba con maxi gafas de sol a tono, su pelo recogido y complementos dorados, para elevar el outfit, darle un plus de sofisticación y, al mismo tiempo, potenciar el bronceado.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.