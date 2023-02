Marta Camín, estilista de Agoney, sobre el look de Rihanna en la Super Bowl: "Le habría cambiado el corsé"

La moda es más que lo que nos ponemos a primera hora de la mañana para no presentarnos desnudos frente al mundo. Tampoco es un abrigo para no congelarnos en los meses más fríos. Va más allá de eso. Es la forma en la que nos mostramos o en la que queremos ser percibidos, es objeto de debate, es el blanco de críticas y halagos, e incluso puede ser el reflejo de nuestros ideales.

Cuando Rihanna hizo su actuación en el descanso de la Super Bowl, lo hizo enfundada en un mono rojo de Loewe, un atuendo muy alejado de sus predecesoras Shakira y Jennifer Lopez, que lucieron varios conjuntos llenos de brillo. No obstante, y cada una a su manera, todas deslumbraron con luz propia.

Si hace años la prensa no paraba de comentar los looks de las artistas, ahora con las redes sociales cualquiera puede hacerlo, llenando lugares como Twitter de opiniones, información y memes. Sin embargo, un sitio donde el contexto brilla por su ausencia, parece que todo es un ataque.

Muchas personas afirmaron a modo de broma el gran parecido entre los looks de Rihanna y Agoney en el Benidorm Fest, llegando a insinuar que la cantante había copiado al español. En seguida, otros tantos usuarios se lo tomaron en serio, se viralizó y se hizo el caos.

Para arrojar un poco de luz al asunto, en Mujer.es nos pusimos en contacto con Marta Camín, modelo, 'influencer' y estilista de Agoney, en una entrevista donde nos ha contado de primera mano que hay detrás de los looks de ambos artistas.

Marta, tú le hiciste el look a Agoney para el Benidorm Fest..."Sí, no es que lo haya hecho yo todo. Agoney me llamó unos días antes del Benidorm Fest y ya tenía una idea hecha con Dominnico, el diseñador y la idea era un traje todo negro. Le dije, ‘mira, Agoney, como ya he trabajado contigo, sé cómo eres, sé cómo es el escenario del Benidorm Fest. No vayas de negro porque no se te va a ver. Además, los bailarines también van de negro y no vas a destacar, prueba el rojo’. El rojo es un color muy potente y encima habla del infierno, que es lo obvio y la gente muchas veces no va a lo obvio y al final es lo mejor. Le pasé unas ideas, le gustaron mucho a Dominnico y al día siguiente ya estaba hecho el traje".