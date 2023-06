Marilyn Monroe cumpliría 96 años: 10 prendas que ya llevó ella y son tendencia en 2023

Hoy cumpliría 96 años Marilyn Monroe, una mujer adelantada a su tiempo que rompió con todo lo establecido en su época. Pese a no estar bien vista, la actriz rubia fue toda una revolución para las mujeres de los años 50, mostrando sin miedo su sexualidad y viviendo con libertad.

Aunque su vida estuvo plagada de luces y sombras, tanto su obra como su legado transcienden en el tiempo. Además de ser todo un icono en el cine, también lo fue en el mundo de la moda, apostando por looks que, después de 61 años de su muerte, siguen siendo relevantes.

Marilyn llevó en su momento prendas que ahora están en plena tendencia y no paramos de ver tanto en desfiles como en el 'street style'. Desde los jerséis de rayas hasta el vestido de 'efecto desnudo', la actriz se ha convertido en una pieza clave de la historia de la moda.

1. Vestidos azules

El estreno de La Sirenita ha conseguido convertir en tendencia los vestidos azules vaporosos. Ya los estamos empezando a ver en algunas tiendas, pero si buscamos uno icónico, ese el que llevó Marilyn durante una sesión de fotos en su casa: ajustado al pecho, con paneles y estampado con pequeños lunares blancos.

2. Polo de tenis

Como ya avanzamos en este artículo, la tendencia del tenis vuelve con mucha fuerza, sobre todo con su estética más 'vintage'. En ella no pueden faltar los jerséis o polos con las típicas rayas de colores, que serán imprescindibles en los planes más 'preppy' del verano.

3. Vestidos 'efecto desnudo'

Los vestidos de 'efecto desnudo' o transparentes han sido de los más vistos en las alfombras rojas en los últimos meses. Sin embargo, estas famosas no fueron las primeras en llevarlos, ya que Monroe paralizó el mundo al mostrarse con un vestido del color de su piel con miles de brillantes cosidos, consiguiendo que pareciera que solo iba vestida con diamantes. Este, además, fue el mismo vestido que Kim Kardashian llevó a la Gala MET del 2022 y causó un gran revuelo.

4. Pantalones capri

También conocidos como pantalones pirata, los capri van a convertirse en uno de los más llevados este verano. Aunque en los 2000 estuvieron muy de moda, realmente su gran 'boom' fue en los años 50, con Marilyn como su gran embajadora.

5. 'Total look' blanco

Si hay un look icónico de Marilyn Monroe, es sin duda el vestido blanco plisado con escote 'halter'. No solo se ha convertido en un momento histórico de la moda, también lo fue de la cultura pop. Este año los 'total look' blancos están de moda y la mejor inspiración la podemos sacar de ella.

6. Corsés

Desde que Los Bridgerton llegaron a nuestras vidas, hemos adaptado algunas de las prendas que aquella época a nuestros 'outfits' cotidianos, entre ellas, los corsés. Aunque no resultan muy cómodos, es cierto que crean looks muy bonitos y realzan la cintura, por lo que no es de extrañar que Marilyn se hubiera dejado fotografiar con ellos en varias ocasiones.

7. Camisa a rayas

Este año la tendencia marinera está en la cresta de la ola, sin embargo, al ser tan favorecedora y atemporal hemos visto a muchas estrellas luciendo jerséis con este estampado, y por supuesto, Marilyn está entre ellas. Cuando era joven la pudimos ver con varios diferentes y aunque a medida que iba cumpliendo años los dejó algo de lado, nunca llegaron a abandonar su armario.

8. Vestidos lenceros

Aunque ahora se han convertido en todo un básico, en los 50 eran una prenda de ropa interior y ver a una mujer con uno era todo un escándalo. Sin embargo, a Marilyn nunca le importó romper las reglas y fue una de las pioneras en lucirlo en público.

9. Chalecos sin nada debajo

Las tiendas están llenas de chalecos de traje pensados para llevarlos sin nada debajo, no obstante, llevar esta prenda masculina como si fuera un top no es nada habitual y menos en aquella época. No obstante, a la actriz rubia le sentaba como un guante.

10. Bailarinas

En cuando al calzado, las bailarinas volverán a ser tendencia, aunque esta vez más como las de ballet y menos como las de Coco Chanel. A Marilyn le encantaba combinarlas con pantalones capri y vamos a copiarle la idea

