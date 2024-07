María Pombo tiene el chaleco de punto más bonito que necesitan todas las chicas que veranean en el norte

Aunque en uno de sus videos más virales del año, María García de Jaime cuestionaba que veranear en el norte, el deporte favorito de su amiga María Pombo, está sobrevalorado, la creadora del Suavefest (que ya ha anunciado nueva edición esta semana para el próximo 14 de septiembre) se ha despedido de Madrid hasta el final del verano y ya ha viajado a Cantabria con su familia para disfrutar del verano.

'Casa Vaca', la nueva propiedad que María Pombo y Pablo Castellanos se han construido en Cantabria, al lado de otra para el resto de la familia, ya se ha convertido en el place to be de la reina de Instagram para el verano, en el fondo que veremos en sus próximas historias y post y en una fuente de inspiración interminable en cuando vayamos viendo toda su decoración. A María Pombo solo le ha hecho falta abrir la cámara frontal de su móvil para conquistarnos con su primer estilismo de vacaciones, protagonizado por un chaleco de punto.

El chaleco de punto más bonito que María Pombo se ha llevado a Cantabria

Sus seguidoras no han tardado en notar el brillo y la felicidad en el rostro de María Pombo por estar, por fin, en su querido nuevo hogar de Cantabria, uno de los sueños que siempre ha tenido además de ser madre, como nos ha confesado varias veces en Instagram. Sin embargo, nuestro radar de editoras de moda se ha unido al otro grupo de seguidoras que no han dejado de preguntarle sobre su look.

María Pombo en Cantabria @mariapombo

Para el primer día en 'Casa Vaca' María Pombo ha decidido combinar una falda larga negra de tiro bajo y estilo cargo, con la que ha presumido al máximo de tipazo, con un chaleco de punto blanco decorado con ribetes negros que nos ha conquistado desde el primer momento. Se trata de una prenda muy favorecedora y atemporal, que podemos llevar ahora como un top pero también en otoño sobre una camisa o un jersey fino. Un modelo muy favorecedor, con escote en pico, que disimula barriga, y cierre frontal de botones, que le da mucha versatilidad.

Para nuestro disgusto, el chaleco de María Pombo no podemos conseguirlo en ninguna tienda en la actualidad ya que, según ella misma contaba, por petición de sus seguidoras, se trata de una prenda que se compró en un mercadillo hace un par de años. No obstante, como te contábamos, es un modelo atemporal que, esta temporada, sumado a la tendencia de los chalecos tipo sastre y también a la de las chaquetas joya, está de moda. Hemos buscado en nuestras tiendas favoritas algunas opciones con las que puedes replicar el look de María Pombo.

Los chalecos más bonitos con los que replicar el look de María Pombo

Chaleco punto cuello pico de Massimo Dutti, 49,95€ Massimo Dutti

Chaleco punto ribetes a contraste de Mango, 29,99€ Mango

Chaleco punto botón dorado de Zara, 29,95€ Zara

Chaleco punto de Stradivarius, 5,99€ (antes 17,99€) Stradivarius

Cárdigan de mujer de rayas sin mangas de Maje en El Corte Inglés, 175€ El Corte Inglés

