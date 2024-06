María Pombo se lleva a Formentera las sandalias romanas que cualquier chica pija necesita en verano

El verano ha comenzado y con él los viajes a las Islas Baleares de las reinas de Instagram. Aunque Ibiza es el destino favorito, sin duda, de todas ellas (menos de Laura Escanes, que prefiere Menorca), María Pombo se ha cogido un ferry a Formentera para disfrutar de unos días de paz y desconexión junto a su marido, Pablo Castellanos, y sus amigos, la pareja de influencers María García de Jaime y Tomás Páramo.

Entre croquetas, platos de jamón, copas de vino, unas vistas de ensueño y unos planes que a ninguna de nosotras nos importaría imitar, María Pombo no se ha olvidado de que es una influencer de moda y, como buena creadora de contenido de dicho ámbito, nos ha compartido su look.

María Pombo y Pablo Castellanos en Formentera @mariapombo

El look más boho de María Pombo en Formentera

La reina de los realities de influencers tiene claro que los colores que representan a la isla son el blanco y el azul y lo ha tenido muy presente a la hora de vestirse. María Pombo se ha enfundado en un vestido de algodón muy fresquito, que le sentaba como un guante. Un modelo, con estampado de soles y diseñado como una prenda súper favorecedora, con cuerpo con nido de abeja perfecto para presumir de vientre plano y marcar al máximo el torso, y faldita holgada larga, para darle frescura, sensación de movimiento y, al mismo tiempo, disimular las caderas. Se trata del vestido Antonia de la nueva colección de la firma Par y escala, cuyo precio es de 129€.

María Pombo en Formentera @mariapombo

Sin embargo, si hay algo que nos ha llamado la atención de su look, han sido las sandalias. Aunque la sandalias romanas llevan siendo tenencia desde el verano pasado, de la mano de firmas como Alberta Ferretti, la fiebre por las "gladiator" las ha vuelto a poner en el punto de mira este verano. María Pombo no se lo ha pensado dos veces a la hora de potenciar su bronceado con unas en color azul capri, uno de los tonos que están triunfando este verano. Se decantaba por un modelo de la firma Thetrenza, made in Spain, y les daba un toque de luz con una pulserita tobillera de su última colección con Agatha Paris.

Sandalias de María Pombo @mariapombo

Otras de las sandalias que no pueden faltar esta temporada son las cangrejeras, que nos recuerdan a los veranos de nuestra infancia; las sandalias de dedo, que protagonizaron el último desfile de Chanel; las sandalias son flores, para rendirnos al print preferido de Loewe esta temporada; y las metalizadas, para aportar brillo, luz y sofisticación a los looks más especiales. No obstante, las sandalias griegas también se han posicionado como unas de las favoritas de las prescriptoras de moda.

Las claves del look de María Pombo

Vestido Antonia, de Par y Escala (129€) Par y Escala

Sandalias Tanit Azul de The Trenza (275€) The Trenza

Tobillera Evenings de Agatha Paris (69€) Agatha Paris

