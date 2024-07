María Pombo y Eugenia Silva demuestran que la moda ibicenca ya no es blanca en la presentación de la colección de Alberta Ferretti con Meliá

Los looks ibicencos son el estilo veraniego por excelencia en España y no es para menos, ya que además de potenciar el bronceado gracias al color blanco, sus tejidos naturales y los diseños vaporosos consiguen mantenernos frescas y cómodas sin perder el estilo. Aunque nosotros llevamos décadas con esta estética nacida en las Islas Baleares, gracias a las redes sociales se está haciendo tendencia, importando el adlib a todos lados.

Ahora el mundo entero mira al Mediterráneo, evolucionando el 'Spanish look' que se hizo famoso hace unos meses -que se inspiraba en el estilo de las mujeres andaluzas- y que mejor representante que las mujeres españolas. La reina Letizia es una de las grandes 'influencers' de la moda ibicenca cada vez que viaja a Palma de Mallorca, aunque parece que las cosas están empezando a cambiar.

Ayer, la isla se llenó de famosas gracias a la inauguración de la colección exclusiva que ha hecho Alberta Ferretti, la legendaria diseñadora italiana, con Hotel de Mar Gran Meliá. Entre ellas, se encontraban María Pombo y Eugenia Silva, que redefinieron la moda adlib con sus looks atrevidos que demostraron que el blanco ya no será el protagonista.

María Pombo

María Pombo en la presentación de Alberta Ferretti y Meliá D.R.

La 'influencer' fue una de las personas más esperadas, y es que después de su polémica en el aeropuerto y su quemadura bajo el sol, María presumió de bronceado con un espectacular conjunto completamente negro de Alberta Ferretti que pertenece a la colección Crucero 2024 de la firma. Se trataba de un 'crop top' sin mangas y con pequeños 'cut-outs' por la parte de delante. La falda, era lo más espectacular, de talle bajo, con relieve y algo de vuelo en la parte de abajo, creando un falso corte sirena. Pese a lo elaborado del look, el pelo lo dejó más sencillo y a su estilo, con unas ligeras ondas creadas por Jesús de Paula con ghd.

Eugenia Silva

Eugenia Silva en la presentación de Alberta Ferretti y Meliá D.R.

En su caso, la modelo también renunció al blanco y se decantó por un vestido marrón de, como no, Alberta Ferretti. En su caso, es un diseño de la colección primavera-verano 2024, que vimos en su versión en rojo sobre la pasarela. Este vestido es un imprescindible para meterlo en nuestra maleta si vamos de vacaciones a la playa, ya que las transparencias de la falda lo hacen perfecto para bajar al mar, mientras que su elaborado diseño es ideal para ir a comer o cenar. La parte de arriba es la más interesante, ya que combina el escote 'halter' con el de triángulo, adornándolo con argollas. No podían faltar las joyas de Rabat y los zapatos de Aquazzura.

Con estos dos looks, confirman que, aunque los looks monocromáticos en blanco serán tendencia, no serán los únicos, ni siquiera en la moda ibicenca. Ahora comenzaremos a experimentar con nuevas tonalidades, pero siguiendo con los materiales y los diseños de la moda adlib.

Hotel del Mar Gran Meliá x Alberta Ferretti

Todo este despliegue estilístico ha sido gracias a Alberta Ferretti, que ha aterrizado en España de la mano de Meliá para rendir homenaje a la moda balear con una nueva colección exclusiva de decoración inspirada en Mallorca que la fusiona con los icónicos estampados 'tie- dye' de la diseñadora.

Alberta Ferretti con su colección diseñada para el Hotel del Mar Cortesía

"Las Islas Baleares ocupan un lugar especial en mi corazón, especialmente en verano, con su atmósfera cautivadora y la calidez de su gente. Mi profunda sensibilidad por los diseños estéticos atemporales ha resonado con este hotel. Siento una profunda conexión personal con este proyecto, ya que me permite fusionar mi visión creativa con el ambiente calmado y sereno de Mallorca. Con esta colaboración, quería aportar mi idea del lujo sofisticado y, junto con Gran Meliá, pretendemos crear una atmósfera en la que nuestros dos mundos puedan entrelazarse de forma natural, haciendo que la experiencia de la hospitalidad sea aún más exclusiva", ha comentado Alberta Ferretti.

El lujo sofisticado y hedonista se encuentra en el corazón de esta conexión creativa, que combina a la perfección la artesanía italiana con el encanto magnético de las Islas Baleares en el 'pool club' del Hotel del Mar.

