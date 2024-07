María Pombo estrena la blusa romántica favorita de las chicas clásicas para este verano

Desde que llegó el buen tiempo, María Pombo no deja de matarnos de envidia con sus mejores planes. Hace unos días disfrutaba de Formentera, como cada verano, junto a su marido Pablo Castellanos y unos amigos y ahora, para presumir del bronceado que cogió durante su estancia en la isla balear, ha estrenado el conjunto más versátil de su firma: con un toque ibicenco y muy en tendencia. Un dos piezas que se convertirá en el preferido de las chicas más pijitas.

La influencer es toda una experta en moda y tendencia y, por eso, aprovechando para promocionar su firma y posar como la mejor modelo y embajadora posible, no ha dudado ni un segundo en enfundarse en uno de los conjuntos de su nueva colección, protagonizado por la blusa que todas las chicas con estilo adoran este verano.

El total look blanco más chic y en tendencia de María Pombo

Si hay una tendencia que cualquier prescriptora de moda adora este verano, esa es la de las blusas con cierre de lazo. Con un toque tan romántico como dulce y vintage, estas blusitas se han convertido en las protagonistas del streetstyle esta temporada. María Pombo ya ha estrenado la más bonita de su firma, Tipitent, un modelo en doble tendencia porque, además, está decorada con los bordados suizos que tanto adoran las chicas clásicas este verano. Se trata del modelo River y cuesta 61€.

La ha combinado con una minifalda a tono, con volantes, y ha relajado el look con un bolso de mimbre y unas sandalias romanas de piel, para darle un toque boho. Un look con el que nos ha dejado claro que todas necesitamos una blusa como la suya para conquistar cualquier plan del verano. Es una prenda muy fácil de combinar y de ajustar a cualquier looks, llevándola tanto con vaqueros, como falditas, bermudas o cualquier pantalón de vestir.

Hemos buscado en nuestras tiendas favoritas las blusas más bonitas con las que imitar el estilo de María Pombo y poder dar un toque romántico a nuestros mejores estilismos en verano.

Las blusas más bonitas con las que imitar el estilo de María Pombo

Zara Zara

Blusa bordados perforados de Zara, 39,95€ Ref: 8399/300

Stradivarius Stradivarius

Blusa rayas lazos de Stradivarius, 19,99€

Pull & Bear Pull & Bear

Blusa lazos cuadros vichy de Pull & Bear, 22,99€

Mango Mango

Blusa estampada lazo de Mango, 25,99€

