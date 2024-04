María Pedraza se atreve con una minifalda cinturón y tripa al aire en la premiere de 'Matusalen'

María Pedraza es una de las actrices españolas del momento. Junto a Ester Expósito, dio el salto a la fama gracias a Elite y La casa de papel, llenando su agenda de nuevos proyectos, como El Correo, un thriller que protagoniza al lado de Arón Piper y Luis Tosar.

No obstante, la actriz de 28 años también está muy presente en Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores gracias a sus looks. La moda siempre ha apasionado a Pedraza y lo demuestra tanto en su cuenta como en cualquier alfombra roja a la que acude, dejándonos impactados con su vestuario.

Vestidos lenceros, satinados y muy ajustados o de lentejuelas con escotes imposibles han sido algunos de los últimos con los que nos ha deleitado, donde las tendencias han jugado un papel muy importante. Aunque ninguno de ellos ha sido tan arriesgado como el que ha llevado a la premiere de Matusalén.

La tendencia más atrevida que rescata María Pedraza

La película trata sobre El Alber, un rapero de 44 años que se matricula en la universidad por una apuesta con su padre y si no aprueba todas, deberá dejar el rap para siempre. "En la universidad, se reencuentra con Amaia, locutora de radio y profesora allí, y descubre que le faltaba algo muy importante en su vida: el amor", cuenta la sinopsis.

María Pedraza en el preestreno de la película 'Matusalén' EFE

Aunque la actriz no participa en la película protagonizada por Julián López y Miren Ibarguren, no quiso perderse el preestreno junto a otras 'celebs' como Patricia Conde, impactando con un look que, desde luego, no pasó desapercibido.

Pedraza apareció con un 'total look' rojo de Valentino SS24 compuesto por un top 'bandeau' que solo le tapaba el pecho y una microfalda que, prácticamente, tenían la misma anchura. Esta falda volvió de los años 2000 a nuestro presente gracias a la colección FW22 de Diesel y, aunque solo estuvo entre nosotros aquel verano, parece ser que esta temporada va a volver a colarse en nuestro armario.

Sin embargo, la pieza más espectacular del su estilismo era el abrigo de cuero napa Atlas con flores bordadas y calado. La prenda la podemos encontrar en la página web de la firma italiana y tiene un precio de 22.000 euros (4B0NBAG58HR_YUN).

Todo al rojo

Siguiendo el 'leitmotiv' de su vestuario, María Pedraza también ha apostado por el rojo en su 'beauty look', con unas uñas en color burdeos y un maquillaje de ojos con 'eyeliner' y sombras de este color. Esta tonalidad es complementaria al azul, el color de sus ojos, por lo que conseguía una mirada más intensa que destacaba aún más.

