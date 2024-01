María, la hija de 23 años de Pep Guardiola, derrocha estilo posando con sus padres en Londres

Anoche se celebraron los premios The Best 2023 organizados por La FIFA. La gala tuvo lugar en Londres, en el Teatro Apolo de Londres y estuvo llena de glamour y talento a partes iguales. Aitana Bonmatí se hizo con el máximo galardón en categoría femenina, donde competía con su compañera de selección Jenni Hermoso.

El premio a mejor entrenador fue para Pep Guardiola, que acudió al evento con su hija María y su mujer Cristina.

Sus planes y looks en redes

No son muchas las ocasiones en las que vemos a la familia posando, algo que sí hace en solitario y con sus amigas María Guardiola. La joven, con casi 900 K seguidores en Instagram se ha convertido en una de las influencers más cotizadas. Comparte sus viajes, quedadas con amigas y por supuesto todos los éxitos de su padre., de la que es fan incondicional.

Tiene un estilo ecléctico tanto en moda como en belleza en el que mezcla prendas informales con vestidos y tops de noche y experimenta con diferentes tonos de pelo.

Para acompañar a su padre en esta ocasión eligió un estilismo sobrio (que luego se ‘informalizaba’ al quitarse el abrigo) con total look negro compuesto por abrigo y vestido 'cut out' y complementos dorados de la firma Misho. Llevaba el pelo recogido en moño bailarina y maquillaje sencillo con los ojos ligeramente marcados. Una estola de pelo negro para protegerse del traicionero frío londinense, completaba su look. En el instagram de sus fans aparece el vestido que lució en la gala 'The Best'

Repasamos el estilo de María Guardiola

Como muestra en las publicaciones de su cuenta de insta le gusta mucho cambiar de look, si anoche apareció con la melena recogida y oscura, hace unas semanas sorprendía con un tono de pelo rubio que ya le hab´íamos visto en alguna ocasión.

A la hora de elegir sus looks se deja llevar por las tendencias y adapta a sus estilismos las que mejor le sientan. Una americana, con bustier negro y medias fantasía fue el estilismo elegido en unas de sus salidas prenavideñas

En otras ocasiones tira de básicos para completar looks muy resultones, como vaqueros anchos, con camiseta blanca básica y 'stilettos' destalonados en color negro. Como complementos, usa piezas sencillas y de calidad como este que se asemeja al modelo mini Birkin, de Hermès.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.