¿Por qué ha abandonado Margot Robbie el estilo 'Barebiecore' en los premios Bafta 2024?

Se celebran los premios BAFTA 2024, la ceremonia que reconoce lo mejor del cine británico internacional. El Lugar en el que se celebran, el Royal Festival Hall de Londres, fue nueva sede en 2023, ya que históricamente se venían celebrando en el Royal Albert Hall.

Dua Lipa, Emma Stone, Margot Robbie, Naomi Campbell... entre otras muchas actrices y celebrities desfilan por ella en calidad de nominadas, presentadoras o artistas invitadas.

Los galardones de la Academia Británica pertenecen, como los Goya, la Berlinale o los Globos de oro, a la antesala de los Oscar, durante la temporada de premios anual. La gran ausente de esta edición es sin duda la Princesa de Gales, Kate Middleton, que no estará en los premios BAFTA. Los motivos no son otros que su convalecencia tras la «cirugía abdominal», de la que seguimos sin saber demasiado y de que la se está recuperando.

Margot Robbie ¿abandona el 'Barbiecore'?

Pocos saben que Margot Robbie se crió en una granja y trabajaba desde muy pequeña para colaborar en la economía familiar, resentida tras el abandono de su padre. A los 17 años se mudó a Melbourne en busca de oportunidades, alcanzó la fama en Australia al interpretar a Donna Freedman, en la serie 'Neighbours' (Vecinos). Su papel de oro fue el de pareja de Leonardo DiCaprio en 'El lobo de Wall Street '(2013). Luego llegarían 'Focus'; 'Yo, Tonya' (2017), actuación por la que fue nominada a los premios Óscar. Su trabajo más reciente 'Barbie', la hace estar nominada al premio Bafta, además de haberle granjeado muchos reconocimientos.

La actriz no está nominada al Oscar, hecho que ha sido muy polémico y con el que sus seguidores no están de acuerdo. De hecho su compañero de reparto, Ryan Gosling, afeó el hecho de que Robbie no estuviera nominada.

En la promoción de la película Margot Robbie ha seleccionado cuidadosamente sus estilismos para hacerlos coincidir con looks de la muñeca Barbie o, en el caso de que no fuese una recreación de uno de los looks de la muñeca, con vestidos que recuerdan a la muñeca de Mattel... menos para los Bafta 2024...

En esta ocasión ha elegido un vestido palabra de honor de Armani Privé bicolor en blanco y negro (la parte central del vestido es de raso blanco pero con un efecto tornasolado que según lo mires puede parecer rosa empolvado) con guantes hasta medio brazo. Un diseño que se ha alejado del estilo 'Barbiecore' al que nos tiene acostumbrada.

Margot Robbie en los Bafta 2024 Mike Marsland

Nada de tonos fuscias, rosa chicle o maquillaje 'coquette'. Margot Robbie puede que con esta decisión trate de ir alejándose poco a poco de Barbie para acercarse más a sus próximos proyectos como el que tiene junto a Colin Farrell del director coreano-estadounidense Kogonada titulada 'A Big Bold Beautiful Journey'.