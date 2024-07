Estas son las marcas e iniciativas de moda y belleza que apoyan el Orgullo LGTBIQ+ 2024

Estas dos semanas Madrid saca todos sus colores para celebrar el Orgullo LGTBIQ+. A pesar de que se trata de una fecha para reivindicar y visibilizar la lucha por los derechos, también es un momento para festejar el amor libre y la libertad.

Durante junio y julio son muchas las firmas que muestran su apoyo a favor de la inclusión y la diversidad, con el objetivo de concienciar, apoyar y promover los valores como la igualdad y el respeto hacia el colectivo. Para disfrutar del logro del avance que ha tenido lugar en estos años, y con el fin de seguir avanzando, son muchas las iniciativas de marcas las que surgen para apoyar a las personas LGTBIQ+.

Estos proyectos, además, no sólo consiguen dar visibilidad al avance que ha logrado esta comunidad, sino que muchas recaudan beneficios para causas solidarias implicadas con la causa. Aquí te dejamos una selección de proyectos, iniciativas y artículos que sí puedes llevar (y apoyar) con orgullo.

'Watermelon Pore Tight Toner' de Glow Recipe

La firma de cosmética más viral de TikTok quiere que brillemos con orgullo con el Watermelon Pore Tight Toner de Glow Recipe, que lanza la campaña Glow With Pride, una edición limitada de uno de sus productos más icónicos. Este tónico, con ácidos PHA y BHA que exfolian suavemente, hidratan y minimizan la apariencia de los poros, sustituye su clásico frasco color rosa por un arcoíris multicolor que celebra el Orgullo.

Glow Recipe es uno de los orgullosos patrocinadores de Heritage of Pride y del desfile NYC Pride, que ayudan a crear eventos LGBTQIA+ que inspiran, educan, conmemoran y celebran la diversidad en un ambiente accesible y seguro.

La 'tote bag' benéfica de Flying Tiger Copenhagen

La firma Flying Tiger Copenhagen también ha querido celebrar el amor con una nueva bolsa inspirada en los colores de la bandera LGTBIQ+. Por sexto año consecutivo, la marca danesa se une a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) para lanzar una edición limitada de su ya icónica bolsa de tela arcoíris.

Está diseñada con motivo del Día Internacional del Orgullo y todos los beneficios obtenidos de las ventas irá destinados a la FELGTBI+, en apoyo a los derechos del colectivo.

Fundas de móvil solidarias de Krack y Muk Barcelona

Krack y Muk Barcelona han creado su propia colección de fundas de móvil de edición limitada y con carácter solidario con motivo del Orgullo 2024. Estas dos marcas, reconocidas por apostar por sí mismas y por ser fieles defensoras de la libertad, la pluralidad y la diversidad en todas sus facetas, han querido dar un paso más y crear una colección conjunta que refleje su esencia al 100% y que le dé voz al colectivo. Así nacen dos diseños de fundas y un 'strap' universal que no dejan indiferente a nadie

Tanto el strap universal como las dos fundas de móvil han sido diseñadas específicamente por las personas del colectivo LGTBIQ+ que forman parte del equipo de Krack. Más de 12 personas plasmando sus vivencias personales y su forma de vivir la vida. La primera, Whatever, en negro y con letras de colores, es una funda para decirle al mundo que no te importa lo que opinen de ti, y la segunda, Perspective, transparente y con ilustraciones divertidas y coloridas, representa todos esos comentarios negativos a los que los miembros del colectivo se han enfrentado a lo largo de su vida. Con este diseño, bollera o mariquita ya no son insultos, sino un icono del Orgullo.

Estos accesorios ya están disponibles en exclusiva en tiendas Krack y en su web. Y además, por cada compra, Krack donará 1 euro a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

Dockers 2024 'Pride Collection'

Por noveno año consecutivo, Dockers celebra el Orgullo con una nueva colección solidaria con la comunidad 'queer'. En esta ocasión han contado con la artista de San Francisco Rawley Clark (elle/elles) que expresa su identidad queer y su feminidad de mujer negra a través de dos ilustraciones diseñadas en exclusiva para la firma, en una colección sobre la sensibilidad, el amor, la comunidad y el apoyo, a través de motivos naturales.

En esta colección encontramos cinco prendas 'genderless': dos camisetas, un 'tank top', una sudadera y unos 'shorts'. Las ilustraciones gráficas simbolizan sensibilidad y comunidad, dulzura y amor, y crecimiento personal tanto interior como exterior. La ilustración de mayor tamaño es una interpretación de la luz exterior e interior, con el iris para la fuerza y esperanza, y los tulipanes para el amor perfecto y profundo. La ilustración más pequeña hace referencia al ciclo de inspiración que existe para los artistas negros, y en ella aparecen manos y flores que representan apoyo y cuidado.

Junto con la colección, Dockers continua con su apoyo solidario a la Stonewall Community Fundation. Por séptimo año consecutivo, la compañía mantendrá su apoyo a la SCF durante 2024 con iniciativas que beneficien a los individuos de la comunidad LGBTQIA+.

'Safe Spaces' en Sephora

Fiel a sus valores en favor de la inclusividad, la diversidad y el apoyo al colectivo LGBTIQ+, Sephora dispondrá durante la celebración del Orgullo de 'Safe Spaces' en todas sus tiendas. Se trata de una zona segura y libre de prejuicios donde todo aquel que lo desee pueda acercarse y realizarse un maquillaje de forma gratuita durante el desfile, así como desmaquillarse una vez haya terminado, colaborando con la Fundación Eddy-G.

"Si tu familia no te acepta, yo soy tu familia". La Fundación Eddy-G brinda hogar y apoyo integral en Madrid a jóvenes entre los 18 y los 30 años de la comunidad LGBTIQ+, en riesgo de exclusión social por haber sufrido violencia familiar, bullying u otra forma de discriminación debido a su condición. Durante 2023, estos delitos de odio crecieron un 33% en España.

Cepillos arcoiris de Termix

Desde sus inicios, Termix está comprometida con lograr la igualdad y fomentar la diversidad. Con el objetivo de apoyar a la comunidad LGTBIQ+, la firma presenta la nueva campaña #VidasenColor que pone en valor la importancia de la autoaceptación y el cuidado personal. Porque más allá de lo que piensan los demás, la libertad se consigue queriéndose y mostrándose tal cual uno es.

Como parte de este compromiso, Termix se ha aliado con la Fundación Eddy, el primer hogar de acogida en España para jóvenes LGBTIQ+ en situación de riesgo. Anteriormente, también colaboró con la Fundación 26 de diciembre, donando un euro por cada neceser Pride vendido a la primera residencia LGTBIQ+ en España, Josete Massa. Ambas organizaciones trabajan para proporcionar apoyo y refugio a personas que enfrentan a la LGBTfobia

Este año, la firma celebra el orgullo con las paletinas Termix C· Ramic Pride, las pinzas para el pelo profesionales Pride y el pack de seis cepillos C· Ramic Pride, disponibles en diferentes colores y diámetros, inspirados en la bandera LGTBI.

Levi's y el activismo LGTBIQ+

Levi's siempre se ha definido como una marca que siempre ha estado comprometida con la idea del progreso y lo ha demostrado abogando por una comunidad global conformada por gente que se atreven a ser ellos mismos.

Este año, la firma ha querido rendir homenaje a la historia 'queer' de los bordados apropiándose de este elemento tan vinculado al 'denim' para demostrar su apoyo a la comunidad y celebrar su progreso a través de una serie de diseños únicos para visibilizar la lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad LGTBIQ+.

Pero su apoyo no se queda ahí, del 28 de junio al 7 de julio Levi's acogerá en el patio de su tienda de Fuencarral una instalación para homenajear a los artistas de la comunidad y explicar el legado de la marca con un 'timeline' detallado donde se mostrarán los hitos de la firma en la lucha por los derechos del colectivo y una exposición de 'trucker jackets' customizadas por diferentes artistas para reivindicar su lucha con bordados de diseños exclusivos.

El día 5 de julio a las 19:00 se celebrará en este mismo patio las Levi’s x Mado Talks, unas charlas donde Jimena Amarillo, Laskaar y Rayo MacQueer compartirán junto a Gema del Valle sus testimonios y experiencias personales y debatirán sobre la situación actual de la comunidad.

