Los vestidos de Sfera, Cortefiel y Springfield más bonitos de la semana para llevar con sandalias

Aunque las faldas midi y los pantalones de lino parecen reclamar su espacio en el armario (y lo conseguirán), todas nuestras energías compradoras están centradas en la prenda estrella de la temporada primavera-verano en España. Hablamos de los vestidos y de su versatilidad, ideales para ir a la oficina pero también para hacer un planazo con nuestras amigas al salir. Y es que, dependiendo de los complementos, podemos crear estilismos muy diferentes y perfectos para cada momento.

Además, asegurando que no pasamos calor durante las horas de máximas temperaturas ni frío cuando bajen, porque no hay vestido que no acepte una chaqueta o blazer. Por todo esto, seguir las novedades de nuestras tiendas favoritas para encontrar la prenda perfecta se ha convertido en una necesidad para muchas. Y nosotras hemos querido ayudaros en la investigación y ya hemos encontrado nuestros favoritos de esta semana: son de Sfera, COrtefil y Springfield y, aviso, ¡os van a encantar!

Mangas de encaje: un vestido de original y elegante

El color marfil es uno de los más buscados de este verano, ya que recuerda al estilo 'old money'. Cortefiel

En marfil, apostando por uno de los colores más potentes de la temporada, este vestido del catálogo de Cortefiel es una propuesta segura para esta temporada primavera-verano. Con una falda con vuelo muy favorecedora, escote en pico delantero y en caja por detrás, nos ha enamorado por las mangas por las que apuesta: grandes, con vuelo y confeccionadas en un encaje muy elegante.

Un diseño muy elegante y versátil que, además, es ideal para llevar con sandalias planas o alpargatas. Con un largo que no supera el tobillo y el volante inferior que aporta volumen, no requiere de tacones que eleven el look o aporten el toque diferenciador. Además, aunque el corte de las mangas es elegante, los bolsos de mimbre y rafia ayudan a convertirlo en el outfit diario que necesitas para ir a la oficina.

Un vestido lleno de color para las tardes de verano

Con cuello 'halter', este vestido tan colorido será nuestra mejor opción en verano. Springfield

Aunque los colores marfil, beige y crudos parece ser la paleta favorita de la próxima temporada, el color siempre triunfa con la llegada del calor. Este vestido con cuello halter y estampado geométrico es la prueba de ello: no hay plan que no mejore si lo llevamos puesto. Sobre todo, si ya hemos conseguido subir un par de tonos el moreno, ya que conseguiremos que el conjunto resalte mucho más.

Ni qué decir tiene que es perfecto para llevar con sandalias planas, aunque creemos que la combinación perfecta es con cuñas de esparto con plataforma. Y es que, con la abertura trasera, se puede conseguir un efecto de pierna infinita muy favorecedor.

El vestido de Sfera que se va a agotar este verano

Con bordados y nido de abeja, esta prenda de aire mediterráneo es ideal para las noches de verano. Sfera

Cuando lo miramos, pensamos en el Mediterráneo, en sus islas y en las vacaciones. Este vestido de Sfera es una de las nuevas joyas de su catálogo y no creemos que tarde en agotarse: se trata de una prenda confeccionada en dos piezas, blanca y negra, de largura midi y detalles bordados. Especial atención merece la parte del cuerpo, con un discreto cut out que alivia los bordados del escote y las mangas tipo farol; una combinación que nos encanta.

Ni qué decir que este vestido acepta unas sandalias planas pero también unas de tacón, sobre todo si queremos ir a algún plan más elegante o, incluso, una comunión. Eso sí, mejor optando siempre por complementos monocolor que pasen desapercibidos para no llevar un look demasiado sobrecargado (¡salvo que sea lo que buscamos!).

