Los mejores looks de Victoria Starmer, la futura primera dama británica tras la victoria de Keir Starmer con el Partido Laborista

Tras conseguir una victoria aplastante frente a los conservadores con 412 escaños frente a 121, Keir Starmer se ha convertido en el nuevo primer ministro del Reino Unido, representando al Partido Laborista y acabando así con 14 años de mandato conservador ante los que Gran Bretaña ya necesitaba un respiro. A partir de ahora veremos a Keir Starmer constantemente en portadas, informativos y redes sociales y, estamos seguras, de que lo hará acompañado de su mujer, Victoria Starmer.

Sensata, reservada, glamurosa... son algunos de los adjetivos con los que la cabecera Tatler define a Victoria Starmer, la futura primera dama del Reino Unido. Tiene 49 años, es abogada, amiga de personalidades com oGeorge Clooney y amante de Taylor Swift. Ha llegado el momento de repasar algunos de sus mejores looks para descubrir un poquito más sobre su estilo y saber cuál es su vestido favorito.

Los mejores estilismos de Victoria Starmer, la futura primera dama del Reino Unido

A Victoria Starmer le gustan las tendencias y por eso sabe que esta temporada no puede faltar un vestido rojo en su armario para crear los mejores looks. Se declara fan de las siluetas clásicas, las cinturas ajustadas que potencian la cintura y los largos midi. Completó su look con unos stilettos plateados, también en tendencia este verano e ideales para dar luz y sofisticación a cualquier estilismo.

Keir y Victoria Starmer @keirstarmer

Fiel a los colores cálidos con los que dar armonía a su imagen y rejuvencecer su rostro, la mujer de Keir Starmer también sabe adaptarlos a los looks más casuales. Un vestido camisero no puede faltar en el vestidor de las mujeres elegantes en verano y ella ha optado por uno en color vitamina y con silueta ultra femenina. Además, le ha dado un toque comfy y moderno combinándolo con unas zapatillas blancas, las eternas aliadas del streetstyle.

Keir y Victoria Starmer @keirstarmer

Es más que evidente que Victoria Starmer adora los tonos rojos, rosas y naranjas y así lo demostraba en esta otra ocasión, fusionando ambos colores en un vestido en tendencia que copiaría hasta la reina Letizia. Un diseño con escote en pico, que disimula barriga, cintura ajustada, que potencia su figura, y falda plisada, en tendencia este verano según Louis Vuitton. En este caso, remató su look con unas sandalias con tacón cómodo en color nude, un básico fácil que respira lujo silencioso.

Keir y Victoria Starmer @keirstarmer

Para irse al concierto de Taylor Swift, la futura primera dama decidió enfundarse en un look negro, siguiendo el dress code de una de las "Eras" que protagonizan la gira mundial de la artista. Un color sofisticado, ideal para un concierto de noche, que remató con un bolso rojo para darle un toque de color, tendencia y frescura.

Keir y Victoria Starmer @keirstarmer

A la hora de crear estilismos de entretiempo, Victoria Starmer tampoco duda. Ella apuesta por un look de básicos, con camiseta blanca y pantalón de vestir, y lo remata con una gabardina. Un estilismo con el que acertar y que pensamos copiar, cuando llegue el otoño, para ir a la oficina.

Keir y Victoria Starmer @keirstarmer

Pero, volviendo a los vestidos... nos queda claro cuáles son sus favoritos. Los vestidos rojos con cuello redondo, manguita para disimular brazo, largo midi y cinturón para potenciar la figura son los claros preferidos de Victoria Starmer (y le encanta combinarlos con zapatos de tacón).

Keir y Victoria Starmer @keirstarmer

Por último, y dejando clara siempre su debilidad por el color rojo, la mujer de Keir Starmer también triunfa creando looks casuales. Ella combina un jersey de este tono con vaqueros pitillos y le da un plis de elegancia al look con una blazer. No obstante, para darle un aire chic, vuelve a confiar en sus deportivas blancas.

Keir y Victoria Starmer POOL/AFP via Getty Images

