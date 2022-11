Los hombres salen del armario del aburrimiento y se cruzan en la puerta con las mujeres, que están entrando

La moda femenina me aburre. No me malinterpretéis, que sigo siendo una completa enamorada del sector. A lo que me refiero es que lo que veo últimamente en alfombras rojas e instagrams varios me da muchísima pereza. Puede que me esté haciendo mayor, pero los vestidos negros con aberturas imposibles me parecen todos iguales y las modelos, cantantes e influencers una especie de repetición clónica que deja poco a la imaginación (en todos los sentidos).

Ojo, que con esto no estoy confesando que sea una clásica que no disfrute de una buena locura, sino todo lo contrario. Echo de menos que las mujeres se arriesguen, que busquen cosas distintas y divertidas. Que analicen sus capacidades estéticas y desarrollen una imagen personal fuerte y arrolladora. Aunque una cosa buena os voy a contar. Mientras ellas me aburren, ellos no hacen más que darme alegrías. ¡Qué interesante se está poniendo el mundo de la moda masculina! En los últimos 40 Music awards pudimos ver estilismos que me tienen conquistada. Desde los más clásicos: Como la simple gabardina naranja sobre un total look en negro de Pablo López o un espectacular traje azulón de Paul Smith (conjuntado con un abrigo de cuadros en ese tono) con el que triunfó Manuel Carrasco. A los más alocados: Blas Cantó con traje y guantes de Duarte o Sebastián Yatra con un impresionante conjunto bordado de Andres Acosta, donde la luna y la tierra "bailaban" juntas como en la letra de una canción del colombiano. "La luna soy yo, el planeta eres tú y has ido girando buscando la luz".

Sebastian Yatra en el photocall de los 40 Principales Music Awards 2022. GTRES

Expresarse sin hablar

Atreverse, divertirse, diferenciarse… Las galas y alfombras rojas dan la oportunidad a los artistas de jugar con la ropa. De expresarse sin abrir la boca. Cosa que muchas veces tenemos infinitamente más complicado "el resto de los mortales". Puede que la época de las redes sociales y la crítica rápida y fácil esté matando este juego. Sobre todo para las mujeres, que siempre hemos sido mayor diana de frases hirientes e inútiles. Cosa que por cierto no es nueva, como bien se recuerda en la última temporada de The Crown, recién estrenada y basada casi por completo en la complicada relación de Lady Di y Carlos de Inglaterra.

Diana de Gales fue el mejor ejemplo de cómo los comentarios crueles hacia su persona, en aquella época provenientes sobre todo de la amarillísima prensa inglesa, le causaron más de un dolor de cabeza (por ser suaves). Ella hizo de su "capa un sayo" y dijo que si iban a hablar de ella que lo hicieran con motivo. De ahí el famoso vestido negro, que rebautizamos como vestido de la venganza, que llevaba puesto el día que Carlos confirmaba en televisión su relación con Camila. Además, supo jugar, en positivo y en negativo.

Diana y Carlos en 'The Crown', temporada 5 Cinemanía

Cuentan los periodistas de entonces que hubo un tiempo que la ex mujer del actual Rey salía vestida igual del gimnasio todos los días para que sus fotos no valieran dinero ya que eran prácticamente idénticas. Ambos looks son recreados en la serie.

And the Oscar goes to...

Aprovecho estas líneas para poner sobre la mesa el nombre de Amy Roberts, encargada de diseñar el vestuario de la serie. Las figurinistas, estilistas o directoras de vestuario son un elemento fundamental en cualquier proyecto audiovisual, y más todavía si está basado en hechos reales. La capacidad de dar vida a un personaje a través de su ropa es una labor que lleva muchísimo tiempo de investigación y documentación. Un mal vestuario rompe una escena pero un buen vestuario eleva cualquier guion y además ayuda tanto al actor como al espectador a viajar hasta el momento concreto de la acción. Un trabajo no siempre reconocido. Para terminar una curiosidad que os hará ganar al Trivial y que demuestra esto que digo. El primer premio Oscar al mejor vestuario no se otorgó hasta 1948, casi 20 años después de la creación de los galardones. Quede dicho.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.