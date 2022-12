Los cuatro looks perfectos para la nieve, según Carla Hinojosa

Con la llegada de la Navidad también se acerca la temporada de esquí y snow, la cual se convierte en una auténtica pasarela de modelos, y si estás pensando en renovar todas esas prendas de años atrás, estás en el sitio perfecto para poder inspirarte.

No importa si vas a practicar deporte o simplemente hacer fotos para tus redes sociales, estos preciosos paisajes cubiertos de un manto blanco requieren el outfit previamente pensado y estudiado.

Muchas veces elegir el look ideal para estos días resulta bastante complicado, ya que las prendas para el frío no suelen ser tan favorecedoras, pero nuestra 'influencer' de confianza tiene los looks perfectos para ello.

Carla Hinojosa ha pasado durante el puente sus días en Baqueira Beret, y por lo que hemos podido observar ha llevado bien preparada la maleta de prendas ideales, ¿quien dijo que para combatir el frío no se puede ir a la moda? porque Carla ha sabido sacar partido a todas esas prendas con su maravilloso estilo.

Uno de los looks que más ha llamado la atención por ser tan original, es este modelito elástico de estampado ‘tartán’ de Perfect Moments Sport: ‘houndstooth ryder ski suit’ combinado con un chaleco de color blanco.

Carla Hinojosa con un look de estampado 'tartán' instagram/ @carlahinojosar

Otros looks ideales que nos muestra Carla, y que no requieren de mucha complicación es el total 'black' de Colmar Sport. El primero combinado con pantalón y un plumas fino acolchado, y el segundo un mono ajustado con cinturón que hace resaltar la figura de la 'influencer'.

Carla Hinojosa con un total 'black' instagram/ @carlahinojosar

Carla Hinojosa con un traje de esquí instagram/ @carlahinojosar

Quizás no sabes que el negro junto al rojo y el ocre fueron los primero colores empleados por el hombre de la prehistoria, y qué justo fue el protagonista a lo largo de los tiempos y fuente de numerosas referencias en la moda y arte. Y es que profundizando con este color, además de absorber más el calor que los colores claros y combinar con casi todo, es muy evocativo para mostrar en nuestros outfits de nieve.

Y ya por último otro ‘lookazo’ que se ha marcado Carla estos días, y que es igual de cómodo, bonito y abrigado que los anteriores, es este juego de pantalón rojo con el detalle de la línea en color carne y el plumífero de Perfect Moments Sport.

Carla Hinojosa con un look de Perfect Moments Sport instagram/ @carlahinojosar

¡Toma nota de estos outfits para lucir en las pistas de esquí si eres una amante de la nieve!

