Los botines de Zara con cristal que llevarías al 'front row' de una pasarela de moda

La Semana de la Moda de Milán es, sin duda, la más atrevida. En esta última edición, celebrada del 22 al 28 de febrero, la pasarela italiana nos ha adelantado las tendencias que triunfarán la próxima temporada de otoño-invierno. Por supuesto, a la cita no han faltado celebridades e 'it girls' de todo el mundo, quienes han lucido estilismos de lo más sorprendentes.

La 'influencer' española Verónica Díaz, más conocida como Just Coco, y quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en todas las plataformas que gestiona, no quiso perderse la cita 'fashion' y acudió a las calles de Milán derrochando 'glamour' en cada uno de sus 'looks', vestida por firmas como Elisabetta Franchi, Les Hommes o Jimmy Choo. Sin embargo, el estilismo que, sin duda, ha conseguido llamar la atención de las amantes de la moda más exigentes (y atrevidas) ha sido el 'look' de noche con el que la malagueña brilló en Italia, protagonizado por unos botines de tacón de Zara con cristales.

Verónica llevó un look de lo más inspirador para un evento o fiesta de noche, compuesto por un pantalón de 'strass' plateado que combinó con una bomber negra de Les Hommes, demostrando así que lo formal e informal consigue un 'match' perfecto en cuestión de estilo, así como los botines de tacón de Zara más especiales.

Se trata de un botín con tacón fino en color negro, acabado en punta, cierre mediante cremallera interna y decorado con cristales de color plata preciosos. Si bien se podría tratar de un calzado digno de firma de lujo, la realidad es que se trata de un modelo de edición especial de Zara que se vende en la web de la firma a un precio de 379 euros.

Botines de tacón con cristales, de Zara Cortesía de Zara

Unos botines de lo más especiales que son capaces de diferenciar cualquier look y que apuntan a ser uno de los 'best seller' de la firma de Inditex. ¿Los quieres? Entonces tendrás que darte muchísima prisa...