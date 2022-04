Por fin se acerca una de las estaciones preferidas para muchos. Los días de frío llegan a su fin y el sol tarda más en despedirse. Los días son más largos y los outfit mucho más coloridos. La primavera llega y con ella, nuevas oportunidades para disfrutar.

Una de las cosas más características de la primavera son sus colores y olores. Así que sí, es el momento perfecto para hacerte con el perfume que será protagonista de tus próximas veladas y encuentros. Un perfume que te haga sentir elegante y sexy.

Sea cual sea tu olor preferido, florales, afrutados, cítricos o dulces, en Sephora podrás encontrar muchísimas opciones donde elegir. Además, podrás hacerlo a un precio increíble gracias a este código promocional Sephora.

En este artículo te contamos algunos de los perfumes más aclamados de la temporada. Una selección de los best sellers, tanto para él como para ella, a los que no podrás resistirte.

Aqua Allergoria Pamplelume de Guerlain

'Pamplelune' forma parte de la colección Aqua Allegoria de Guerlain, primera serie de aguas frescas de la perfumería creada en 1999. El hilo conductor de la colección y protagonista en estos perfumes es la bergamota. La vitalidad de las hespérides juega con las notas ácidas y florales, para convertirse en exquisitez y pura delicia. Un olor afrutado y exquisito que te enamorará.

Neroli Portofino de Tom Ford

Con un toque floral la Neroli Portofino Acqua Eau de Toilette es una invitación a la seductora atmósfera de la Riviera italiana desde una nueva perspectiva. Una forma irresistiblemente ligera de lucir la firma cítrica y ámbar de la fragancia. Inspirada en la brisa fresca, el agua cristalina y el exuberante follaje de la Riviera italiana en Portofino, esta fragancia es la expresión más fresca de Tom Ford.

Replica Under The Lemon Trees de Maison Margiela

Inspirada en el recuerdo de una escapada soleada al campo, Under the Lemon Trees evoca la sensación de tomar una siesta bajo los árboles de una antigua villa, donde aromas frescos de ciprés y limón se mezclan con la cálida brisa del Mediterráneo. Esta peculiar fragancia nace del contraste entre notas frescas de cítricos y notas verdes de cilantro, absoluto de mate y hojas de té. Su precioso tarro la convierte en una colonia instantáneamente identificable.

Replica Sailing Day de Maison Margiela

Sailing Day es una fragancia fresca que recuerda a una inmersión profunda en un azul infinito. A través de notas de esencia de enebro y un exclusivo acorde acuático, posee un olor que recuerda al océano.

Yes I Am Delicious de Cacharel

El nuevo perfume de mujer YES I AM DELICIOUS encarna a la chica sin límites. Es 100% hedonista, vive su vida al máximo y siempre dice ‘SÍ’ sin remordimientos. La autoaceptación y la reivindicación de la belleza de todos los cuerpos son sus dos máximos valores en la vida, YES I AM nos habla del empoderamiento femenino.

Con YES I AM DELICIOUS, Cacharel invita a las mujeres a ser hedonistas, a decir ‘sí’ sin temores, pero también a aceptar completamente quienes son y la belleza de su cuerpo. Está formulada a partir de toques de chocolate con leche y avellanas que aporta un toque apetitoso y crujiente, pero se equilibra con notas de mandarina verde y el lujoso jazmín.

Nomade de Chloé

Jazmín, vainilla y sándalo son los protagonistas de este delicioso perfume atemporal. Dulce y cálido a la vez, es perfecto para el día a día.

Very Good Girl Glam de Carolina Herrera

Esta fragancia desprende alegría, diversión, elegancia y algo de misterio. Una oda al poder de la feminidad y la diversidad en una fragancia audaz y brillantemente atrevida que ofrece una intensa nota superior a cereza en un brillante frasco en forma de zapato. Un perfume intenso que no dejará indiferente a nadie.

My Way de Armani

My Way, es uno de los perfumes florales de Giorgio Armani. Simboliza los encuentros olfativos alrededor del mundo: La bergamota de Italia se encuentra con la flor de naranjo de Egipto en una salida brillante y luminosa. En el corazón, la tuberosa se encuentra con el jazmín, ambos de la India, para firmar este radiante bouquet de flores blancas que aporta generosidad y armonía. El encuentro final de madera de cedro de Virginia con la cálida vainilla de Madagascar y almizcles blancos otorgan el perfecto fondo envolvente.

Un perfume de flores amaderado, creado con ingredientes de distintas partes del mundo y de manera solidaria.

Coco Mademoiselle de Chanel

COCO MADEMOISELLE Eau de Parfum es un perfume oriental, una fragancia viva y voluptuosa. Las notas de naranja, vivas y frescas, despiertan los sentidos. Además, el jazmín y la rosa decoran y finalizan su dulce aroma. Una composición tan elegante como fascinante.

Ginza de Shiseido.



Ginza es una fragancia floral que revela la dualidad de la mujer: su fuerza interior y su feminidad. Un bouquet formado con pétalos delicados y radiantes de fresa, jazmín, magnolia y orquídea japonesa, enfatizados por maderas que equilibran la fragancia, además, de un frasco de diseño único que simboliza a la vez la feminidad con formas ondulantes y la fuerza interior de la mujer con una daga negra.

