Loreto Sesma tiene el vestido negro de Pull&Bear con escote kilométrico más sexy del verano

El festival de Starlite ha recibido al artista Iggy Pop, como estrella principal para presentar su último trabajo titulado "Every Loser", un disco lleno de rock y de experiencias de la vida misma, que no han querido perderse caras conocidas como Sofía Ellar, Carlos Sobera, Marta Martínez Bordiú, Willy Bárcenas o Loreto Sesma.

La fiesta en Starlite Occidente se espera cada verano para disfrutar de experiencias divertidas e inolvidables. Esta semana, los que han podido asistir a esta fiesta marbellí, han disfrutado primero del icono del punk-rock, que se presentó en el escenario con vaqueros y sin camiseta, como suele ser habitual. Después le tocó el turno a Juan Magan y a su estilo electrolatino, para bailar y disfrutar al ritmo de sus grandes éxitos.

Como buenos seguidores del arte y de la música, la poetisa Loreto Sesma no se quiso perder la fiesta y posó junto a su marido, Willy Bárcenas, con un look muy acertado, con el que no ha pasado desapercibida. Para la ocasión, la 'influencer' ha elegido un vestido negro muy sencillo pero con un gran escote, como protagonista del look, una abertura en la pierna y unas alpargatas altas en color beige y atadas al tobillo.

El 'beauty look' con el que lo ha combinado es un maquillaje muy natural y una melena suelta con ondas surferas, que le daban un toque más relajado al estilismo.

Willy Bárcenas y Loreto Sesma en Starlite mds

El vestido de Pull&Bear de Loreto Sesma

Este vestido es un clásico atemporal que debemos tener el armario, para recurrir a una opción de noche con infinitos usos. Por esto, te dejamos el mismo modelo que puedes encontrar en Pull&Bear (29,99 € Ref. 7392345), largo, ajustado, de cuello 'halter', espalda descubierta y escote fluido, para que puedas lucirlo igual que ella.

Vestido negro Pull & Bear Pull & Bear

Además, según los accesorios que incluyas puedes hacer looks totalmente distintos. Con unas sandalias planas, unas joyas discretas y un bolso estilo bandolera lo puedes convertir en un 'outfit' de día. Con un poco de tacón, un buen recogido y unos maxi pendientes puedes transformarlo para la noche.

La elección de Loreto además nos resulta muy acertada porque combina perfectamente el toque de noche con el calzado más cómodo del verano: las alpargatas. Si a ti también te ha convencido te dejamos unas cuñas de un color parecido (35, 99 € Ref. 1775/160/002) que puedes encontrar también en Inditex, en este caso, en Bershka.

Alpargatas beige de Bershka Bershka.com

