Los looks más locos y extravagantes vistos en la Semana de la Moda de Londres que solo las chicas más atrevidas llevarán

Cuando se habla de moda, generalmente se nos vienen a la cabeza los trajes de tweed de Chanel o los elegantes vestidos de Dior. Sin embargo, la moda es mucho más que diseños bonitos, también es una forma expresión de la personalidad y un verdadero arte.

Al igual que en la pintura, no todo van a ser vestidos para que las famosas del momento lo lleven en las alfombras rojas o looks que asienten las tendencias del 'street style' para la siguiente temporada, también nos encontramos con diseños 'underground' que nos ayudan a exteriorizar cómo somos o, simplemente, son obras de artes hechas para ser admiradas como tal y no llevadas por la calle.

Donde más vemos esto es en la London Fashion Week, la cuna de la moda experimental -no por nada, fue en Inglaterra donde nació el movimiento punk- y nos deja año tras año looks que no son aptos para los más conservadores a la hora de vestir.

En esta última edición, la capital británica homenajea a su espíritu más rebelde de los 70 con diseños de lo más atrevidos y extravagantes que no muchas chicas se atreverán a llevar, pero que desde luego no dejarán indiferente a nadie.

University Of East London. Primavera Verano 23 GTRES

Los alumnos de la University Of East London apuestan por diseños muy futuristas, pero este en concreto os ha llamado mucho la atención, y es que parece inspirado en uno de los personajes de Star Wars (los Twi'leks) con ese sombrero. Dejando a un lado el adorno de la cabeza, el diseño consiste en un mono tipo "segunda piel" con lencería de vinilo sobre él que nos encantaría ver puesto a alguna artista en un concierto.

Alexandra Șipa. Primavera-verano 23 Cortesía de Alexandra Sipa/IMAXTREE

En ocasiones vemos como estos looks se inspiran en las tendencias, haciendo realidad conjuntos como este de Alexandra Șipa. La diseñadora se ha servido de las transparencias y los guantes para crear un estilismo imposible.

AGR. Primavera-verano 23 GTRES

Si podemos definir con una frase esta Semana de la Moda de Londres es "superposición de ropa". Esta tendencia que hemos podido ver en las redes sociales con los jóvenes apasionados por este mundo ha saltado a la pasarela y la firma AGR lo trae con colores vibrantes en tonos neón.

Yuzefi. Primavera-verano 23 IMAXTREE

Si hablamos de superposición y tendencias, era evidente que la falda con pantalones iba a aparecer en algún momento. Esta anécdota estilística de los 2000 parece que regresa a nuestras vidas y Yuzefi le echa más leña al fuego con la combinación de rosa y rojo, los colores prohibidos de aquella época, pero que ahora adoramos.

Ravensbourne University London. Primavera-verano 23 GTRES

Como no podía ser de otra manera, el estilo 'kitsch' también estuvo presente en las pasarelas gracias a la Ravensbourne University London, que se sirvió de los accesorios más mamarrachos para crear looks que nos han dejado sin palabras: pezoneras de corazones con perritos dentro, falda asimétrica en forma de can con flecos y zapatillas de andar por casa de peluche.

Como vemos, la moda no es siempre algo bonito y delicado, a veces viene para trastocarnos todos los esquemas y que nos demos cuenta de que los desfiles son para algo más que para querer ponernos las prendas que presentan. Son verdaderas exposiciones.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.