Los looks que delatarían que Margot Robbie imita a una 'top model' icónica de los 90

A sus 33 años de edad, Margot Robbie es una de las mujeres más observadas del mundo. El pasado 2023 la australiana triunfó con uno de sus papeles estrella de toda su carrera, el de Barbie. Y, desde luego, ha sabido dar vida a la muñeca más famosa del mundo tanto dentro de la pantalla como fuera de ella, donde siempre ha lucido distintos estilismos inspirados en el juguete de Mattel.

Sin embargo, más allá de haberse convertido en la Barbie personificada, Margot Robbie presume de un estilo propio muy imitado en todo el planeta. Es por ello que es una referencia en el sector 'fashion' y firmas como Chanel no han dudado en ficharla como imagen.

Más allá de su manera de vestir y de sus posibles colaboraciones con casa de moda, Margot Robbie, como cualquier amante del mundo 'fashion' tiene sus propias referencias, y sus últimos looks han delatado la 'top model' en la que la australiana se estaría inspirando para algunos de sus estilismos. Hablamos de un icono de los 90 que ha desfilado para importantes firmas como Chanel (y era una de las mejores amigas del mítico diseñador Karl Lagerfeld), Dolce & Gabbana o Versace: Claudia Schiffer.

Hace tan solo unos días, el pasado 13 de enero, tuvieron lugar los AFI Awards en Beverly Hills. Para la ocasión, Margot Robbie llevó un conjunto muy sofisticado de Chanel que ya llevó sobre la pasarela Claudia Schiffer hace 30 años.

Margot Robbie en los premios AFI 2024 FilmMagic / Getty

Se trata de un conjunto de dos piezas formado por un 'crop top' de color rodjo con cuello de camisa, bolsillos delanteros con bordados y un cierre de broche con forma de flor hecha con pedrería; así como por una falda mini de color negro, tiro alto y cinturón de cadena.

Este 'total look' es obra de Karl Lagerfeld durante su legado en Chanel y fue presentado en la colección de primavera-verano 1995 de la 'maison' francesa. Sin embargo, no es el único look que Robbie ha llevado en homenaje a la modelo alemana.

Un look para viajar

Margot Robbie también ha lucido un conjunto que ya había llevado Shiffer previamente. En concreto, en esta ocasión la australiana lo llevó para viajar, tal y como compartió en Instagram Andrew Mukamal.

Es un look formado por un top 'bandeau' blanco que Margot llevó con unos pantalones de pinza en color gris y una blazer de 'tweed' de Chanel en color rosa con blanco combinado. Con este estilismo fue vista en el aeropuerto de Sídney hace meses, pero Schiffer lo lució en 1996 para abrir un desfile de la firma.

Claudia Schiffer y Cindy Crawford en el 'backstage' del desfile de Chanel 'ready to wear' de primavera-verano 1996 Corbis Via Getty Images

Un vestido metalizado

Dejando a un lado Chanel, Margot Robbie imitó otro look de Schiffer pero que, a diferencia de los anteriores, era de Versace. Hablamos de un vestido mini metalizado con cuerpo corsetero y falda de vuelo que pertenece a la colección de otoño-invierno de 1994 de la firma italiana con el que demostró que no se trata de una admiración a la marca francesa (que también) sino que Claudia Schiffer es su inspiración de estilo.

