La princesa Leonor soprende en el taller de Jaume Plensa con un look que podía haber elegido junto a su hermana

Ya casi están aquí los Premios Princesa de Girona, una gala que siempre nos ha dejado los mejores looks de Leonor, como el conjunto verde esmeralda firmado por Cherubina —modificado para ella— y con una estética un tanto ochentera o el vestido 'Cenicienta' azul celeste, de estilo clásico, escote 'bardot' cruzado y falda de vuelo de la firma española Miphai.

Como ya viene siendo tradición, el día de antes de la ceremonia, la princesa y la infanta Sofía realizan una visita al espacio de creación de un artista catalán distinguido. El año pasado, fueron al museo elBulli1846, el antiguo restaurante El Bulli, junto a Ferran Adrià, donde Leonor llevó un vestido naranja de Lady Pipa de corte midi, con manga larga abullonada y escote en forma de lágrima con un pequeño fruncido.

En esta ocasión, tanto la heredera como su hermana, han visitado el taller del escultor Jaume Plensa en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Allí, han podido conocer de primera mano el proceso industrial y creativo del artista, que busca introducir belleza en el día a día de las personas impactando en el espacio público, transformándolo y creando un diálogo entre lo artístico y lo urbano. Un trabajo referente para jóvenes artistas, que ven el espacio urbano como una herramienta de integración a la comunidad y de cambio social y político.

Nos ha sorprendido la elección del look de la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía, ya que son extremadamente parecidos, algo a los que no nos tienen acostumbradas. Después de verla en sus últimas apariciones públicas con el uniforme militar, teníamos ganas de que por fin se pusiera algo más actual y en tendencia para una chica de su edad, cambiando los galones por un look veraniego. Y vaya si lo ha hecho.

Leonor ha elegido un total look blanco compuesto por pantalón vaquero y camisa amplia de manga francesa. La blusa tiene un 'falso estampado' de cuadros que se consigue con el contraste entre las diferentes texturas del 'popelín' en el que está confeccionado la camisa.

La princesa de Asturias ha estrenado esta original camisa que firma Roberto Verino. Ha combinado la blusa con unos pantalones vaqueros de color blanco, de talle alto, perneras rectas y el bajo deshilachado. Ha rematado el look con unas discretas alpargatas en tono beige.

Se trata del modelo Saura de la firma Macarena, un básico con un precio de 65 euros.

Esto ha sido solamente un aperitivo de lo que nos viene mañana, ya que Leonor se pondrá uno de sus mejores looks para la gala de los Premios Princesa de Girona (de la que ella es presidenta desde el 2014), en compañía de su hermana y padres.

