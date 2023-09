Doña Letizia rescata su vestido de vuelo negro de 'reina moderna' y sus tacones 'efecto cristal' para ir al Teatro Real

La agenda de compromisos oficiales continúa esta semana para doña Letizia. Tras viajar el pasado lunes 18 de septiembre hasta Barcelona para la entrega de premios del periódico La Vanguardia, este martes los reyes de España han regresado a Madrid para presidir la inauguración de la temporada 2023/2024 del Teatro Real con la reposición de la ópera Medea, de Luigi Cherubini.

Esta nueva temporada del Teatro Real se inaugura con la representación de una versión de la ópera de Luigi Cherubini. El montaje tendrá lugar los días 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de septiembre y 1, 2 y 4 de octubre, y contará con la dirección escénica de Paco Azorín junto con las voces de Maria Agresta, Saioa Hernández y Nancy Fabiola Herrera.

A la cita han acudido importantes personalidades del panorama nacional, como Carmen Lomana, Pedro J. Ramírez y su mujer, la abogada Cruz Sánchez de Lara o Ana Botella, entre muchas otras. La elegancia y la sofisticación ha destacado esta tarde pero, sin duda, la presencia de la reina Letizia ha sido la más esperada de todas, y una vez más no ha decepcionado.

El look sofisticado de la reina Letizia para ir al Teatro Real

Si bien es cierto que el pasado lunes la reina Letizia se atrevió a lucir el vestido que, para muchos, es el más elegante de toda su trayectoria en la Casa Real. Para presidir la inauguración de la nueva temporada del Teatro Real, la reina no se ha quedado atrás, pues ha lucido un vestido negro de corte de princesa, con falda de vuelo, cuerpo ceñido, sin mangas y con cuello redondo de tafetán que pertenece a The 2nd Skin Co y que ya llevó el pasado 2022 en un acto celebrado en el Palacio Real, con el que consiguió, una vez más, un look impecable.

Los reyes Felipe VI (d) y Letizia (i) presiden el arranque de temporada del Teatro Real de Madrid con el estreno de "Medea" de Luigi Cherubini. EFE/ Kiko Huesca EFE

La reina ha recurrido a este 'comodín' textil para esta cita de hoy, y también ha añadido los accesorios que llevó en su día: un cinturón fino de piel con unos salones de vinilo, el modelo Gotrianc de Manolo Blahnik, que recuerdan a los de Cenicienta por su 'efecto cristal'.

Los reyes Felipe VI (c-i) y Letizia (c-d) presiden el arranque de temporada del Teatro Real de Madrid con el estreno de "Medea" de Luigi Cherubini. EFE/ Kiko Huesca EFE

A diferencia de cuando la reina Letizia llevó este mismo look el pasado 2022, en esta ocasión, en lugar de llevar el pelo recogido, ha optado por lucir su melena suelta peinada con raya al lado y una ligera onda. En definitiva, un look de reina moderna y elegante que, probablemente, luzca en muchas otras ocasiones.

