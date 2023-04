Un look color carne y abdominales al descubierto: Gwyneth Paltrow se atreve con todo a sus 50 años

Cada cierto tiempo, Gwyneth Paltrow nos sorprende con alguna nueva polémica, ya sea por una vela con olor a su propia vagina, sus malos consejos sobre cómo aplicarse la crema solar o los trucos cuestionables que utiliza para mantenerse en forma y presumir de figura a sus 50 años.

Al final, su trabajo ha pasado a consistir casi en su totalidad en ser una 'influencer', dejando a un lado su faceta de actriz. Ahora, la rubia centra todos sus esfuerzos en Goop, su propio sitio de internet sobre un estilo de vida saludable y alternativo.

La moda también ocupa un puesto muy importante en su corazón y es que, además de incluir una tienda de ropa en su página, también presta mucha atención a cada uno de sus 'outfits'. Su cuenta de Instagram está llena de looks relajados con un toque boho, aunque cuando tiene que acudir a cualquier alfombra roja, Paltrow recurre al glamour más hollywoodiense.

Esta faceta suya la ha llevado a ser muy querida en esta industria, siendo una de las premiadas de los Fashion Los Angeles Awards que se celebraron anoche. La actriz asistió con un espectacular conjunto empolvado con el que presumió de abdominales, dejando con la boca abierta a todo el mundo.

Gwyneth Paltrow en los Fashion Los Angeles Awards 2023 Getty Images

Los 50 son los nuevos 30, o al menos eso nos ha demostrado Gwyneth Paltrow con un conjunto básico, pero que desprende mucha personalidad. Se trata de un 'total look' en color 'nude' formado por un pantalón 'wide leg' de traje y una blusa 'crop top' semitransparente que dejaba a la vista su abdomen completamente plano.

La actriz se atrevía con una de las prendas más arriesgadas que podemos tener en el armario, pero supo defenderla y convertirla en una pieza elegante. ¿Las claves? Apostar por tejidos refinados y diseños finos, como las mangas de obispo. Al combinarlo con unos pantalones de traje del mismo color consiguió formar un look consistente, mientras que el maquillaje y el peinado minimalista terminaban por equilibrar el look.

Sin embargo, aunque el conjunto nos llame mucho la atención, no podemos pasar por alto la increíble figura que luce la actriz a su edad, totalmente tonificada y sin un gramo de grasa. Esto lo consigue a base de ejercicio y una dieta especial, pero... ¿Realmente es saludable mantener ese cuerpo?

La polémica dieta de Gwyneth Paltrow

Hace unos meses, la actriz fue una de las mujeres más buscadas en internet a raíz de una entrevista con el podcast The Art of Being Well, donde revelaba cuál era la dieta que seguía para tener esa silueta y que indignó mucho a los profesionales de la salud.

"Ceno pronto. Hago un buen ayuno intermitente. Normalmente como algo sobre las 12. Por la mañana como algo, cosas que no aumenten el azúcar en sangre, así que tomo café. Pero me encanta la sopa para el almuerzo. Tomo caldo de huesos para el almuerzo muchos días", contó.

La nutricionista Sofía Giaquinta afirma que para estar sanos, no podemos subsistir a base de café, caldos y vegetales, sobre todo si hacemos deporte y vamos a la sauna como Paltrow afirma que hace. Médicos y nutricionistas alertan del peligro que supone alimentarnos de esta manera, puesto que son conductas de una persona que padece un trastorno de la conducta alimenticia.

Algo menos fueron las críticas hacia sus declaraciones sobre el ejercicio físico, en las que afirma que intenta hacer una hora de movimiento diario: "Doy un paseo, hago pilates o mi rutina de Tracy Anderson".

Si copiamos la dieta que sigue Paltrow podríamos desarrollar anemia, caída del cabello, retención de líquidos, piel seca, uñas quebradizas, mareos, fatiga, insomnio, irritabilidad e incluso llegar a síntomas más graves como la amenorrea, ritmo cardiaco irregular y la presión baja, según informa la Clínica Mayo.

Aunque la actriz salió a defenderse en Instagram admitiendo que a veces come patatas fritas, todos seguimos preocupados por sus hábitos alimenticios, que distan muy poco de un TCA.

