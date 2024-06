El look cañero con gafas de sol que Georgina Rodríguez lleva al fútbol es el que copiaremos para irnos de concierto

Georgina Rodríguez no se pierde ningún plan y, el último partido entre las secciones de Portugal y Turquía disputándose la Eurocopa, no podía ser la excepción. La novia de Cristiano Ronaldo (cuyo país ganó 3-0 frente a su contrincante) se convirtió una vez más en la reina del estadio y no tardó en enseñarnos su look en Instagram.

Georgina Rodríguez @georginagio

La estrella de Netflix se enfundó en un look de básicos, casual y cañero al mismo tiempo, que pensamos copiarle para triunfar en los planes de noche más casuales con nuestras amigas este verano. Bueno, y en otoño. Un estilismo con jeans en el que el negro fue el claro protagonista.

El look de Georgina Rodríguez para la Eurocopa

Georgina Rodríguez apostó por un pantalón vaquero en color denim de tiro alto y diseño flare (acampanado) y lo combinó con un body negro, estilo corsé, que potenciaba un montón su pecho y le ayudaba a presumir de un escote de 10. Un estilismo que remató con una cazadora de cuero, para darle un aire más cañero y con uno de sus icónicos bolsos Birkin de Hermès a tono. Georgina Rodríguez no se olvidó de llevar una bufanda de pelito de Louis Vuitton, por si refrescaba, atada a su bolso.

Georgina Rodríguez @georginagio

En cuanto al peinado, la protagonista de 'Soy Georgina' se decantó por un recogido alto que remató con un mechón suelto en el flequillo, al estilo de algunas influencers como Dulceida. Por último, dio un toque misterioso y exclusivo a su look con unas gafas de sol. Inspirada en celebrities como Hailey Bieber, Georgina Rodríguez ocultaba su mirada bajo unas gafas de sol ovaladas. Ella escogió un modelo de Gucci en color carey, pero podemos encontrarlas en infinidad de modelos y colores en diferentes firmas.

¿Cómo podemos replicar el look de Georgina Rodríguez?

Nos hemos ido de compras para darte las claves con las que puedes replicar el estilismo de Georgina. Toma nota:

Jeans flare tiro alto de Zara, 25,95€ Zara

Body satinado tirantes de Zara, 29,95€ Zara

Cazadora biker efecto piel de Zara, 19,99€ (antes 39,95€) Zara

Gafas de sol con montura ovalada de Gucci, 390€ Gucci

