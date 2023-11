De Lola Índigo a Nieves Álvarez: estos son los looks más locos vistos en la alfombra roja de los Grammy Latino 2023

La alfombra roja de los Grammy Latino del 2023 nos ha dejado estilismos memorables, como el vestido de transparencias de Rosalía al 'total look' rojo de Nathy Peluso. Sin embargo, en el mundo de la música no todo es elegancia y sofisticación, y es que son estas artistas las que más arriesgan con la ropa, el maquillaje y los peinados que llevan, reflejando de esta forma su estilo.

Estos premios son el escenario perfecto para dejar volar toda su creatividad y sorprender con looks muy elaborados y excéntricos, que desde luego no dejan a nadie indiferente. Este año es uno de los más especiales, sobre todo para la música española, y es que, por primera vez, los Grammy Latino se celebran en nuestro país, en concreto, en Sevilla, por lo que muchas cantantes patrias han tenido la oportunidad de darse a conocer al mundo.

Como era de esperar, la 'red carpet' ha sido de todo, menos decepcionante, dejándonos con estilismos que no solo se han convertido en el centro de todas las miradas, sino que también se han ganado un hueco en la lista de los looks más locos.

Sita Abellán

Sita Abellán en los Grammy Latino 2023 Europa Press

La Dj y modelo Sita Abellán ha puesto el toque de excentricidad a la noche con un look fuera de este mundo. La gran amiga de Rihanna desfiló sobre la alfombra roja con un vestido recto, palabra de honor y entallado, hecho con pantalones vaqueros negros, a juego con las mangas, fabricadas con el mismo material.

Tanto el peinado como el maquillaje son dignos de mención, apostando por varias minitrenzas de gravedad cero y los 'baby hairs' del frente peinado en forma de colmillo. El 'look beauty', por su parte, se basa en delineados gráficos que llevan toda la atención a sus ojos.

Lola Índigo

Lola Índigo en los Grammy Latino 2023 Getty Images

El folclore español ha sido la inspiración para el look de Lola Índigo, que se ha inspirado en las vírgenes y la mantilla que llevan las mujeres durante la Semana Santa y otros eventos religiosos importantes, aunque actualmente ya está en desuso. La ha conjuntado con un vestido morado, palabra de honor y corte sirena, que acompañaban a una larga melena rubia con ondas deshechas.

Bruses

Bruses en los Grammy Latino 2023 Getty Images

La mexicana Bruses ha volado hasta nuestro país para no perderse esta celebración de la música latina, posando con un look sobre la alfombra roja que enseguida ha llamado la atención. La artista acudió con una camisa blanca ajustada a la muñeca con botones redondos a tono y hombreras de pico, corbata granate, corsé con detalle de araña brillante y una falda de paneles a tres alturas de color negro.

Bruses completó su vestuario con unas botas de estilo gótico, una boina negra y un maquillaje estilo 'vamp' con los ojos muy marcados y los labios de un rosa natural subido.

Mar Lucas

Mar Lucas en los Grammy Latino 2023 EFE

Uno de los looks más llamativos de la noche fue el de Mar Lucas. La 'influencer' y cantante apareció con un conjunto muy sexy formado por un top de tul transparente y unos guantes del mismo material que subían en espiral por su brazo hasta el cuello. Lo acompaño con una falda de tiro bajo de corte sirena del mismo material, con ciertos detalles en negro, presumiendo de unos abdominales marcados.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez en los Grammy Latino 2023 Getty Images

Nieves Álvarez arriesgó con un conjunto que no acabó de convencer. La modelo apareció en el 'photocall' previo a los premios con un corsé rojo de escote con forma de corazón y flecos decorados con 'strass', pantalón 'fuseau' y top de manga larga y cuello vuelto de tul por debajo.

Gaby Amarantos

Gaby Amarantos en los Grammy Latino 2023 José Manuel Vidal

Otra de las sorpresas más locas de la noche ha sido Gaby Amarantos, con un vestido salido de las profundidades del mar. El 'mermaidcore' ha dado un giro radical hacia Úrsula, la bruja de La Sirenita, con flecos que parecen tentáculos y unas protuberancias en la cadera que, como bien dice Sonia Fornieles en la galería de mejor y peor vestidas, "Queremos ver cómo consigue sentarse con ese diseño".

Victoria Federica

Victoria Federica en los Grammy Latino 2023 Getty Images for Latin Recording

Debutando en este tipo de alfombras rojas estaba Victoria Federica. La hija de la infanta Elena ha arriesgado demasiado, con un vestido lencero plateado acompañado de un guante azul a lo 'Cenicienta'. ¿El motivo, todavía no lo sabemos?

Camilo y Evaluna

Camilo y su mujer Evaluna en los Grammy Latino 2023 EFE

No podíamos terminar sin mencionar los looks de Camilo y Evaluna. El año pasado también destacaron por su excentricidad y para este 2023 han vuelto a repetir la fórmula. Él con un conjunto que no llega a ser 'oversize', sino que más bien le queda demasiado largo, corbata a lo Chandler Bing con smiley y botas militares. Por su parte, Evaluna era engullida por un vestido de tul igualmente grande, con transparencias y flores.

