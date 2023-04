Así tienes que llevar tus vaqueros si quieres parecer más alta, según un estilista

No hay un truco mágico que pueda hacernos ganar unos centímetros de la noche a la mañana. Sin embargo, hay algunos trucos de estilo que sirven para alargar ópticamente la figura y que nos hacen parecer más altas. Y no implican necesariamente llevar tacones ni buscar prendas extravagantes.

Cuando hablamos de looks sencillos para el día a día, todas pensamos en una prenda: los vaqueros. Estos pantalones son cómodos, económicos y resistentes, y forman parte del armario de prácticamente todas nosotras. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que no todos los estilos de pantalón vaquero favorecen a las chicas bajitas.

Para crear una ilusión de figura estilizada, es fundamental buscar las prendas y combinaciones correctas. Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, nos ha dado cuatro tips para sacarle el máximo partido a nuestros pantalones vaqueros y conseguir que nos hagan parecer mucho más alta.

Tiro alto

Para disgusto de muchas, los vaqueros de tiro bajo han hecho su reaparición en el mundo de la moda, demostrando una vez más que los 2000 son la década más influyente en la estética de esta primavera. Sin embargo, si lo que buscas es estilizar tu figura y parecer más alta, no van a ser la mejor opción. "Los pantalones vaqueros que hacen parecer más alta son los de tiro alto. El objetivo a tener en cuenta en todo momento es alargar la silueta a través de elementos que ayuden a estilizarla", explica el estilista. El tiro alto nos dará una sensación de piernas largas más favorecedora.

Los pantalones vaqueros que hacen parecer más alta son los de tiro alto Chiara Marina Grioni (Imaxtree)

Looks monocromáticos

El objetivo es encontrar combinaciones que alarguen la silueta, buscando combinaciones que den una sensación de cuerpo más estilizado. Para conseguirlo, el estilista recomienda jugar con los colores. Vestirse de un único color hace que la mirada no se vea interrumpida ni se detenga en una parte concreta del cuerpo, lo que crea es un efecto estilizador que solo puede ser realzado con accesorios en otra gama de color. En este caso, recomienda Jesús, "apuesta por total look denim", es decir, combina tus pantalones vaqueros con un top en el mismo tejido o con la clásica chaqueta vaquera.

Look monocromático con prendas vaqueras Gianluca Senese (Imaxtree)

No lleves cinturones

Si tu objetivo es conseguir estilizar tu silueta visualmente, Jesús Reyes recomienda dejar atrás este complemento. "No lleves cinturones, así no cortamos el cuerpo en dos partes de manera visual", explica. Cuando llevamos un cinturón que llame la atención, cortamos la línea vertical del cuerpo con una línea horizontal que elimina el efecto alargado, haciéndonos parecer más pequeñas. Si quieres o necesitas ponerte un cinturón para aguantar tus vaqueros, elige uno fino, ya que, aunque los cinturones de grandes hebillas y colores son tendencia, no sentarán tan bien.

Opta por cinturones finos o deséchalos para alargar tu figura Francesca Babbi (Imaxtree)

Combínalo con zapatos en punta

Ya sea con unos stilettos, unos zapatos slingback o, en invierno, con unas botas acabas en punta estilo cowboy, los zapatos que acaban en pico nos pueden ayudar a estilizar la figura si llevamos unos vaqueros. "Los zapatos en punta también ayudan a estilizar la silueta", explica el estilista, porque alarga nuestro cuerpo y crea la sensación visual de piernas largas.

Combina tus vaqueros con unos tacones en punta Chiara Marina Grioni (Imaxtree)

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.