Linda Evangelista vuelve a las portadas de moda tras  varios años desde su desastre en quirófano

Linda Evangelista es un icono del mundo del modelaje. Reinó en las pasarelas durante los años 80 y 90 y fue protagonista de importantes campañas de moda de la época. Con unos rasgos marcados y una mirada llena de personalidad, la canadiense se convirtió en una de las 'top' más aclamadas de la época.

Este éxito acompañó a Linda cada día, a lo largo de su carrera. Sin embargo, fue hace cinco años cuando la suerte cambió de tercio. La 'top model' se sometía a un famoso tratamiento estético que consiste en la congelación de la grasa, con el fatídico desenlace de que su rostro quedó "brutalmente desfigurado". De esta manera, literalmente pasó de ser una de las modelo más fotografiadas a una de las que menos.

Tras el suceso que supuso un gran trauma para Evangelista, la canadiense ha estado cinco años escondida de las cámaras, espejos y amigos, y tal y como ella misma ha admitido en distintas ocasiones, con un preocupante bajo estado de ánimo. Sin embargo, siempre hay luz al final del túnel y después de todos estos años de ausencia, Evangelista ha pasado página y vuelve por todo lo alto al mundo de la moda: siendo portada de la edición británica de Vogue.

Linda ha demostrado su talento ante la cámara de Steven Meisel, fotógrafo con el que ha trabajado en múltiples ocasiones del que es vieja amiga de la profesión. Es así como la supermodelo ha querido hacer su primera portada en una revista de moda en una década, a sus 57 años de edad, y tras regresar a ser imagen de campaña de la mano de Fendi el mes pasado.

En dicho número Evangelista habla de sus inicios en la moda, que como confiesa en la entrevista a la revista británica, no fue nada fácil. Con solo 16 años le ofrecieron un contrato para el verano en Japón: "Fui a la agencia y fue todo, 'Quítate la ropa, necesitamos medidas', pero ya tenían mis medidas. Me querían desnuda y no era un '¿Harías desnudos?' conversación, era un 'Harás desnudos'. Salí y llamé a mi madre y me dijo: 'Sal ahora y ve a la embajada'. Así que eso fue lo que hice, y me llevaron a casa".

En la entrevista, por supuesto, también habla de lo que ocasionó para ella el tratamiento fallido que desfiguró su rostro, cómo lo ha afrontado psicológicamente. El pasado año, en septiembre Linda demandó a la empresa CoolSculpting Zeltiq Aesthetics Inc. por 50 millones de dólares por el daño causado tanto físico como mental tras su drama en quirófano. En ese momento aseguró que el tratamiento aumentó (y no disminuyó) las células grasas dejándola "horrible" y que a los tres meses de realizarse el tratamiento ciertas zonas de su rostro y de su cuerpo empezaros a sobresalir. "Si hubiera sabido que los efectos secundarios podrían incluir perder tu sustento y terminarías tan deprimido que te odiarías a ti mismo… No habría corrido ese riesgo", cuenta entre lágrimas en la entrevista a Vogue UK.

Tal fue el trauma para ella que Evangelista intentó ocultar su rostro desfigurado incluso a su hijo de 15 años Agustín. De hecho, paso media década totalmente encerrada, tal y como confiesa. "¿Estoy curada mentalmente? Absolutamente no", y añade que todavía no está preparada para que nadie toque su cuerpo ni para mirarse en el espejo. No obstante, habla del apoyo que todos sus compañeros y compañeras del mundo de la moda le han brindado: desde Kim Jones, director creativo de Fendi, que fue el primero en mandarle una carta cuando se enteró de lo sucedido, así como Gwyneth Paltrow o Marc Jacobs, entre tantos otros.

A pesar de volver a posar ante las cámaras, Evangelista asegura al medio británico que no es un regreso definitivo, ya que todavía necesita tiempo para sentirse cómoda. Cuenta que su hijo, tras ver sus imágenes para la campaña de Fendi le dijo "¡Maldita sea! ¿Pasaste cinco años en tu dormitorio y luego esto?" pero ella se mantiene firme: "Extraño mucho mi trabajo, pero honestamente, ¿qué puedo hacer? No va a ser fácil", admite, destacando el hecho de que en las imágenes editoriales de Vogue UK está prácticamente cubierta. "No me vas a ver en traje de baño, eso seguro. Va a ser difícil encontrar trabajo con cosas que sobresalgan de mí; sin retocar, apretar cosas, pegar cosas, comprimir o engañar…”

Para las imágenes, la maquilladora Pat McGrath ha maquillado su rostro con cinta adhesiva. "Esa no es mi mandíbula y mi cuello en la vida real, y no puedo caminar con cinta adhesiva y elásticos en todas partes", explica la supermodelo. Pese a todo, confiesa estar intentando amarse como es.